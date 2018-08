Sulla Diciotti ci sono vittime di abusi

Salvini : Sulla Diciotti tutti immigranti illegali : Roma, 23 ago., askanews, - Quelli sbarcati nella notte dalla nave Diciotti a Catania 'sono tutti minori non accompagnati. Vorrei vedere in faccia quelle madri e quei padri che mettono su gommoni mezzi ...

Migranti - Salvini : “Sulla Diciotti sono tutti illegali”. Lite con Fico : «Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. Voi sapete che in Australia c’è il principio del no way, nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano. A questo si deve arrivare anche in Europa». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo dice ai microfoni di Rtl 102,5, mentre per i Migranti comincia il terz...

Salvini : "Per i migranti modello Australia" "Sulla Diciotti tutti illegali" : "Il mio obiettivo è il No Wayaustraliano. Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali.L'Italia non e' piu' il campo profughi d'Europa. Con la miaautorizzazione, dalla Diciotti, non scende nessuno".

Salvini : Sulla Diciotti tutti illegali - pronto ad andare dai pm : Roma, 23 ago., askanews, - Quelli sbarcati nella notte dalla nave Diciotti a Catania 'sono tutti minori non accompagnati. Vorrei vedere in faccia quelle madri e quei padri che mettono su gommoni mezzi ...

Salvini : Sulla Diciotti tutti illegali - pronto ad andare dai pm : Roma, 23 ago., askanews, - Quelli sbarcati nella notte dalla nave Diciotti a Catania "sono tutti minori non accompagnati. Vorrei vedere in faccia quelle madri e quei padri che mettono su gommoni mezzi ...

Migranti - Salvini : Sulla nave Diciotti sono tutti illegali - : Ancora incerto lo scenario per i 148 Migranti rimasti a bordo . Il ministro dell'Interno sulla polemica con Fico: fa il contrario del M5s, problema loro. Il procuratore di Agrigento in visita sull'...

Migranti - Salvini : "Sulla nave Diciotti sono tutti illegali" : Migranti, Salvini: "Sulla nave Diciotti sono tutti illegali" Ancora incerto lo scenario per i 148 Migranti rimasti a bordo . Il ministro dell'Interno sulla polemica con Fico: fa il contrario del M5s, problema loro. Il procuratore di Agrigento in visita sull'imbarcazione: "Bambini soli e tanti malati di ...

Il procuratore Luigi Patronaggio : "Sulla Diciotti malati di scabbia e realtà devastante. Sconvolto" : "Per fare un'ispezione era tecnicamente necessaria l'apertura del fascicolo per sequestro di persona e arresto illegale. Ma la valutazione tecnico giuridica e l'individuazione degli eventuali responsabili è complessa e mi riservo ogni ulteriore decisione da adottare dopo le indagini che ho delegato alla Guardia costiera". Lo dice - intervistato dal Corriere della Sera - il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, dopo l'ispezione ...

"Sulla Diciotti sono tutti malati di scabbia" : Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio sulla Diciotti ci è voluto salire con un mandato di ispezione. Ormai il suo viso con mascherina sulla nave lo hanno visto tutti. E si è convinto ad aprire un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona.Perché sulla nave ha visto, come racconta al Corriere della sera:"Ho constatato che sono quasi tutti affetti da scabbia - racconta -. Una realtà devastante, a ...

Sulla Diciotti potrebbe essere aperta davvero un'inchiesta per sequestro di persona : L'ipotesi di reato di sequestro di persona piomba sul caso 'Diciotti', la nave della Guardia costiera, approdata al porto di Catania nella tarda serata di lunedì, con a bordo i 177 migranti cui è stato impedito di toccare terra, con l'ok allo sbarco dato infine da Matteo Salvini solo per i 29 minori presenti. A indicarla il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che nel pomeriggio, a sorpresa, con ...

Salvini contro tutti : «Sulla Diciotti non cambio linea - se volete cambiate il ministro» : Invettiva del ministro dell’Interno via Facebook. Attacca Fico, sfida Conte e la Procura di Agrigento: “Se volete indagarmi per sequestro di persona sono qui”

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Governo - scontro Lega-M5S Sulla Diciotti - sbarcano i bambini (23 agosto) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, è scontro sulla Diciotti, sbarcano solo i bambini. Europa League, oggi in campo l'Atalanta (23 agosto 2018)(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Il pm di Agrigento : «Sulla Diciotti ho visto una realtà devastante. Tanti i migranti malati e colpiti da scabbia» : Il procuratore Patronaggio: nessuna sfida alla politica, per fare l’ispezione dovevo aprire un fascicolo

Il procuratore d'Agrigento : "Casi di scabbia Sulla Diciotti" : Questo pomeriggio, il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio , è potuto salire sulla nave Diciotti, ferma a Catania, e con a bordo 177 migranti, 29 dei quali minorenni. Il procuratore, che aveva ...