Strage sul Pollino | è il giorno del dolore a Qualiano | mille in lacrime per Antonio e

Speranza : "Da gennaio 400 vite spezzate sul lavoro. Una Strage - ma il governo non se ne occupa" : Mentre le cronache politiche si concentrano sul caso Diciotti, Roberto Speranza prova a riportare l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro: "400 vite umane spezzate sul lavoro da inizio dell'anno. Quattrocento. È una vera e propria strage".Una strage che per il coordinatore di Articolo 1 "dovrebbe essere la priorità assoluta per qualsiasi governo. Invece Salvini & C non se ne occupano. Sono impegnati in queste ore a ...

Doppia indagine sulla Strage : nel mirino i Comuni del Parco : Che le Gole del Raganello fossero pericolose al punto da trasformarsi in trappola mortale in condizioni meteo avverse lo sapevano in molti. Ma nessuno lunedì ha fatto qualcosa per scongiurare che i dieci escursionisti venissero strappati alle loro famiglie dalla piena. Forse perché un paese di 900 abitanti come Civita vive proprio di quel canyon spettacolare, capace di attrarre ogni anno ventimila visitatori.Dopo le lacrime, però, è il momento ...

Ponte Morandi - Forza Italia vuole una commissione d'inchiesta sulla Strage di Genova : 'Bene ha fatto Forza Italia, su iniziativa delle capigruppo Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, a chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta sullo stato delle infrastrutture Italiane.

“Un massacro”. Strage sulla strada per le vacanze. Morti tre giovanissimi : Due famiglie perugine sono rimaste coinvolte in un drammatico incidente stradale, sulla statale 693 in provincia di Foggia in prossimità dello svincolo per il Santuario di San Nazario. Coinvolti nel violento sinistro un suv e due camper: sul primo’ cerano a bordo 5 persone, sugli altri due mezzi invece due famiglie di Perugia in vacanza in Puglia. Per due passeggeri del Suv, purtroppo, due ragazze di 22 e 24 anni, lo schianto è stato ...

Strage sul ponte a Genova - si scava tra le macerie : 39 morti - tre bambini : Ferragosto di lutto a Genova, all’indomani del crollo del ponte Morandi sull’autostrada A10. Trentanove i morti finora accertati, secondo l’ultimo dato della prefettura, tra questi tre minori, rispettivamente di 9, 12 e 13 anni. Si è continuato a scavare per tutta la notte tra le macerie in cerca dei dispersi. Sedici i feriti, di cui 12 gravi. ...

Strage sul ponte - autostrade per l’Italia finisce sotto accusa : rinviati i lavori urgenti : Gli accertamenti scattati subito dopo il disastro di Genova ci dicono tre cose. Primo: autostrade sapeva qual era l’emergenza, ma i tempi sono andati fuori controllo. Al punto che a maggio aveva bandito un maxi-appalto da 20 milioni con procedura ristretta, cioè a chiamata per accelerare, con l’obiettivo di rinforzare i “tiranti” superiori, il cui ...

The Good Doctor non va in onda il 14 agosto per la Strage di Genova - Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi : The Good Doctor non va in onda il 14 agosto per lasciare spazio all'approfondimento sulla strage di Genova, con uno Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi che ha coinvolto più di 30 auto e 3 mezzi pesanti facendo almeno 35 vittime accertate e decine di feriti in un tragico bilancio ancora provvisorio e in continuo aggiornamento. Solo in serata Rai1 ha deciso di cambiare la programmazione della rete sostituendo i tre episodi della serie ABC ...

Yemen - il segretario dell'Onu Guterres chiede un'indagine indipendente sulla Strage del bus : e ha rinnovato urgentemente la sua "richiesta di una soluzione politica negoziata attraverso un dialogo inclusivo intra-Yemenita come unico modo per porre fine al conflitto". La coalizione saudita ...

La teoria del "grande depistaggio" sulla Strage di Via d'Amelio è falsa : Si torna a parlare del “grande depistaggio” sulla strage di via D’Amelio e del pentito Scarantino. Su due bacheche di Facebook, quelle dell’avvocata Rosalba Di Gregorio e del giornalista Massimo Martini, si sono confrontati l’avvocata Di Gregorio, che fu la prima a denunciare in aula nel processo di

La Strage dei 12 braccianti sul furgone dei caporali : In questo angolo del Foggiano soffocato dal caldo, su questo lembo di asfalto rovente, tra le lamiere contorte, gru dei vigili del fuoco, urla delle sirene di ambulanze, polizia e carabinieri non si percepisce l’enormità di quanto è accaduto. Non bastano quei lenzuoli bianchi che coprono i corpi senza vita dei braccianti, la scarpa di una vittima v...