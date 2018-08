Strage del Pollino | l' atto d' accusa della sociologa e naturalista | Attenti al

Le gole della Strage sotto sequestro : quattro sindaci nel mirino dei pm : CIVITA - Scatta il sequestro probatorio dell'area del torrente Raganello, che ricade nel Comune di Civita. E già oggi potrebbe essere notificato un avviso di garanzia a quattro sindaci del...

Doppia indagine sulla Strage : nel mirino i Comuni del Parco : Che le Gole del Raganello fossero pericolose al punto da trasformarsi in trappola mortale in condizioni meteo avverse lo sapevano in molti. Ma nessuno lunedì ha fatto qualcosa per scongiurare che i dieci escursionisti venissero strappati alle loro famiglie dalla piena. Forse perché un paese di 900 abitanti come Civita vive proprio di quel canyon spettacolare, capace di attrarre ogni anno ventimila visitatori.Dopo le lacrime, però, è il momento ...

Morta Andreina Del Bianco - una delle superstiti della Strage nazifascista di Sant’Anna di Stazzema : La donna era una delle poche superstiti alla strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema: il 12 agosto 1944 tedeschi delle SS e collaborazionisti fascisti trucidarono nel borgo toscano 560 persone, 130 erano bambini.Continua a leggere

Ponte Morandi - lo schifo del consigliere di Atlantia : come fa i soldi con la Strage : A volte pensa un po' la fortuna o il fiuto per gli affari, come quello del consigliere di amministrazione del gruppo Atlantia, holding dei Benetton che controlla Autostrade per l'Italia, il prof. ...

Calabria - Chiara a 9 anni salvata dalla Strage del Raganello : era vicino a un cadavere : Tra i superstiti della strage degli escursionisti nelle Gole del Raganello a Cosenza, in Calabria, c'è una bimba di 9 anni, Chiara. È stata trovata in ipotermia e sotto choc accanto ad un cadavere. "Ce la farai piccola", ha scritto uno dei suoi soccorritori. Forse i suoi genitori sono tra le vittime della piena del torrente.Continua a leggere

La Strage del torrente in piena : ?due 13enni napoletane in ospedale : Famiglie con bambini, comitive di amici in gita fuori porta, in vacanza per un giorno sul Pollino, ma anche turisti in arrivo da altre regioni d'Italia - Campania, Basilicata e Lombardia...

Incidenti stradali - Strage di bambini dall'inizio dell'anno : Rapporto choc dell'Asaps sulle piccole vittime: 29, 11 solo quest'estate. L'esperto: "Servono regole più severe"

Strage di Genova - tweet di de Magistris : «Rivedere la concessione della Tangenziale della Napoli» : «Governo e Parlamento devono finanziare la più importante opera pubblica necessaria al Paese: mettere in sicurezza l'Italia, le scuole, gli edifici, le strade, i fiumi, le montagne,...