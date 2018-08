Sticchi Damiani | Monza ancora in pericolo

F1 - GP Italia 2018 : prevendite in calo a Monza. Sticchi Damiani : “Il passivo attuale non è sostenibile” : Non si sorride a Monza guardando le prevendite del prossimo GP d’Italia (2 settembre), quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. I dati in calo rispetto all’anno scorso sono ascrivibili alla classifica attuale del campionato: Lewis Hamilton (Mercedes) davanti a tutti, con 24 lunghezze di vantaggio su Sebastian Vettel. La doppietta del britannico (Germania-Ungheria) ha avuto effetti nefasti non solo ...

Sticchi Damiani sul crollo del ponte Morandi sulla A10 a Genova : Il dramma di Genova, con il crollo del ponte Morandi sull’autostrada A10 avvenuto martedì 14 agosto, scatena incredulità per l’accaduto, vicinanza alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie ma anche sgomento per la tragedia che non può essere considerata fatalità e quindi un forte richiamo alle valutazioni sullo stato delle infrastrutture di viabilità nel […] L'articolo Sticchi Damiani sul crollo del ponte Morandi sulla A10 a ...

Incidente Bologna : Sticchi Damiani richiama alla mobilità responsabile : Dopo il tragico Incidente di lunedì 6 agosto sulla A14, a Bologna, il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani richiama tutti a una mobilità responsabile. “Dopo il drammatico Incidente di Bologna, il primo pensiero va alla vittima – professionista della strada – ai suoi cari e ai tantissimi feriti incolpevoli. E un ringraziamento particolare […] L'articolo Incidente Bologna: Sticchi Damiani ...