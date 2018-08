Stazione Tiburtina | circolava con patente falsa e senza revisione

Stazione Tiburtina : maxi rissa a colpi di bottiglie - tre feriti : maxi rissa intorno alle 23 di sabato 18 agosto, in piazza della Stazione Tiburtina , sotto il cavalcavia della tangenziale. Protagonisti dell'episodio violento un libico di 22 anni, un tunisino di 23 ...

Roma - rissa tra immigrati alla Stazione Tiburtina : tre arresti - i feriti in ospedale : rissa nella notte a Roma tra alcuni immigrati nei pressi della stazione Tiburtina, sotto il cavalcavia della tangenziale dove spesso si accampano soprattutto stranieri. Ieri, poco prima della ...

Roma - rissa tra immigrati alla Stazione Tiburtina : tre arresti : rissa nella notte a Roma tra alcuni immigrati nei pressi della stazione Tiburtina , sotto il cavalcavia della tangenziale dove spesso si accampano soprattutto stranieri. Ieri, poco prima della ...

Presa con 122 grammi di Shaboo alla Stazione Tiburtina : Sono cristalli di meth che in brevissimo tempo hanno dato dipendenza a 16 milioni di persone in tutto il mondo, fonte Leggo ,. La droga è stata utilizzata anche durante la Seconda Guerra Mondiale, ...

Roma : dietro Stazione Tiburtina nuovo quartier generale Fs : Roma – Il nuovo quartier generale delle Fs a Roma sorgera’ dietro alla stazione Tiburtina, accanto alla nuova sede della Bnl. Il progetto e’ ancora in fase di elaborazione ma il gruppo Fs sta pensando ad una cosa in grande, per ricreare nella Capitale qualcosa di simile agli interventi di piazza Gae Aulenti a Milano, davanti alla stazione Garibaldi. Dopo mesi di indiscrezioni finalmente e’ stato compiuto un passo formale ...

Migranti - a Roma blitz della polizia al campo della Stazione Tiburtina. Baobab : “Nessuna soluzione abitativa alternativa” : A pochi giorni dallo sgombero dell’edificio di via Scorticabove a Roma, un nuovo blitz della polizia si è tenuto questa mattina nella tendopoli di Migranti vicino alla stazione Tiburtina. Operazioni disposte dal questore Guido Marino “necessarie per monitorare lo stato dei luoghi e per prevenire possibili criticità”, si legge in una nota della Questura. Nell’area i volontari dell’associazione “Baobab ...