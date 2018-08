Stato islamico | l' analisi del messaggio di al-Baghdadi

Torna Al Baghdadi : diffuso nuovo audio attribuito al leader dello Stato Islamico : È il primo audio registrato attribuito al leader dell’Isis Abu Bakr al Baghdadi da quasi un anno. L’unica apparizione pubblica del “Califfo” risale all’estate del 2014, quando proclamò da una moschea di Mosul, nel Nord dell’Iraq, la nascita del suo Califfato. Da allora più volte è stata diffusa la notizia della sua morte.Continua a leggere

Assad strappa il sud della Siria ai ribelli e allo Stato islamico : Il regime Siriano vuole riconquistare il sud del Paese. Bashar al Assad ha deciso di avanzare in modo deciso e fermo contro le zone controllate dai terroristi dello Stato islamico che occupano diverse ...

Lo Stato islamico risponde ad al Qaeda : inizia l'evoluzione di al-Naba : Lo Stato islamico definisce Abu Abdul Ghaffar come il 'Cavaliere della Scienza'. I jihadisti ricordano i contributi di Ghaffar, diffusi sulla rete a beneficio della comunità jihadista. Tuttavia non ...

Baghdad è di nuovo alle prese con il gruppo Stato islamico : I jihadisti sono ancora attivi in Iraq, anche se sono trascorsi otto mesi da quando il primo ministro ha annunciato la vittoria definitiva. Leggi

Carovane - cavalieri e campioni : i martiri dello Stato islamico : L'Isis ha preso in prestito il concetto di Inghimasi da al Qaeda che si ritiene averlo introdotto nel moderno mondo jihadista. Il termine è Stato identificato per la prima volta sui social media nel ...

Attacco Toronto - l’Isis rivendica : “Attentatore è un soldato dello Stato Islamico” : L'Attacco a Toronto di domenica sera nel quale sono morte due persone è Stato rivendicato all'Isis tramite l'agenzia di stampa Amaq. L'autore dell’attentato, il ventinovenne Faisal Hussein, era un “soldato dello Stato islamico che ha condotto l'Attacco in risposta agli appelli di colpire i cittadini dei Paesi della coalizione”.Continua a leggere

Salvini espelle terrorista vicino allo Stato islamico : è un kosovaro 32enne : Cacciato dall"Italia e rimpatriato in Kosovo. Un kosovaro di 32 anni, residente ad Arzignano, in provincia di Vicenza (dove lavorava come operaio) ha ricevuto il decreto di espulsione dall"Italia, firmato dal ministro dell"Interno Matteo Salvini, per le sue simpatie pro Isis.Come scrive Il Gazzettino, nella mattinata di mercoledì gli agenti della Digos hanno raggiunto l"abitazione del potenziale foreign fighters per recapitargli la convalida del ...

In Turchia è Stato arreStato un controverso predicatore islamico e 234 suoi seguaci : Mercoledì mattina la polizia turca ha arrestato 234 persone legate allo scrittore turco Adnan Oktar, più noto come Harun Yahya, un personaggio controverso che si descrive come un predicatore “islamico creazionista” e che dal 2011 possiede anche un canale televisivo. The post In Turchia è stato arrestato un controverso predicatore islamico e 234 suoi seguaci appeared first on Il Post.

Potenza - arreStato cittadino macedone legato all’estremismo islamico : si addestrava per un attacco terroristico : Aveva visto circa 900 video per modificare armi, Agim Miftarov, il 29enne macedone arrestato dai Ros con l’accusa di addestramento ad attività con finalità di terrorismo. “La gravità e attualità dei fatti fa ritenere imminente e concreto il pericolo che dalle condotte dell’indagato scaturissero reati ancora più gravi, quale quello di porre in essere un attentato attesa l’azione di auto addestramento compiuto” scrive il gip della ...

“Il mio nemico” - su Sky Luigi Pelazza racconta in soggettiva l’orrore dello Stato islamico e della guerra in Libia : Torna domenica 17 giugno alle 23.15 con il terzo e ultimo appuntamento la docu-serie “Il mio nemico”, in onda per tre settimane su Sky Atlantic HD all’interno del ciclo de “Il racconto del reale” e disponibile su Sky On Demand. Prodotto da Showlab e scritto e ideato da Luigi Pelazza, “Il mio nemico” un racconto in soggettiva, fatto attraverso l’avvincente testimonianza in prima persona di due insider, infiltrati rispettivamente tra i ...

Mondiali - Stato islamico minaccia attentati in un video