Stati Uniti | responsabile Giustizia Session risponde a Trump | dipartimento di Giustizia

Tennis Us Open - tabelloni : è subito Italia-Stati Uniti : Camila Giorgi, unica azzurra in gara, al primo turno se la vedrà con la wild card Whitney Osuigwe , Usa, , 16enne, campionessa del mondo Under 18. Serena Williams è nella stessa parte del tabellone ...

Russia-Stati Uniti : colloquio telefonico Lavrov-Pompeo - focus su Siria e rapporti bilaterali : ... ma secondo la parte russa "la persistente politica distruttiva da parte di Washington minaccia i rapporti tra Russia e Stati Uniti" e mette a repentaglio tale processo. , Rum,

Stati Uniti - ancora un calo per le vendite di nuove case : Nuovo calo per le vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti. A giugno il dato ha evidenziato un decremento dell'1,7% a 627 mila unità rispetto alle 638 mila unità riviste di maggio, 631 mila il ...

Stati Uniti - PMI manifatturiero ai minimi da 9 mesi : L'attività manifatturiera degli Stati Uniti dovrebbe aver decelerato ulteriormente ad agosto. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 54,5 punti rispetto ai 55,...

Stati Uniti - lieve calo per le richieste di sussidio alla disoccupazione : Diminuiscono oltre attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 18 agosto . I "claims" sono scesi di 2.000 unità a 210.000 dalle 212.000 mila unità della settimana ...

"No alle partite della Liga negli Stati Uniti" : le squadre minacciano di scioperare : "Cercheremo di evitare lo sciopero in ogni modo, ma se necessario siamo pronti ad andare fino in fondo", ha tuonato David...

Espulso dagli Stati Uniti ex guardiano nazista : va in Germania a 95 anni : Gli Stati Uniti hanno estradato in Germania il novantacinquenne Jakiw Palij, ex guardiano del campo di concentramento nazista di Trawniki, in Polonia. L'uomo, accusato di avere compiuto violenze contro gli ebrei, viveva a New York e la sua espulsione era stata decisa 14 anni fa ma il provvedimento non era stato messo in pratica in quanto nessun Paese si era offerto di accoglierlo.Continua a leggere

Stati Uniti - Tesoro annuncia nuove sanzioni alla Russia : Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni alla Russia , accusata di aver tentato di violare la sicurezza USA con cyber-attacchi ed aver fatto affari con la Corea del Nord. Le nuove sanzioni sono ...

Stati Uniti - quarto mese consecutivo in calo per la vendita di case esistenti : Restano in territorio negativo le vendite di case esistenti negli Stati Uniti. A luglio il dato, comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, NAR,, ha mostrato un calo dello 0,7% a ...

Stati Uniti - tornano a crescere le richieste di mutui settimanali : Teleborsa, - Nella settimana terminata il 17 agosto, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una crescita del 4,2% dopo il -2% riportato la settimana prima. L'indice ...