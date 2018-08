Stash dei The Kolors | fermato in hotel per un follow | Serve un risveglio

Stash dei The Kolors / "Mi hanno fermato in hotel alcune ragazze e.." : duro sfogo del cantante su Instagram! : Episodio particolare per Stash dei The Kolors . Dopo essere stato fermato da alcune ragazze in albergo, il cantante si è sfogato su Instagram: "Serve un risveglio generale"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:30:00 GMT)

Stash dei The Kolors e la richiesta insolita di alcune ragazze : “Riflettete su questo atteggiamento” : Stash dei The Kolors fermato in hotel da alcune ragazze: la richiesta insolita al cantante e la reazione di lui Stash dei The Kolors è ancora molto seguito e apprezzato dal pubblico che ha avuto modo di conoscerlo grazie ad Amici. Il talent show ha aperto a lui e alla sua band le porte del […] L'articolo Stash dei The Kolors e la richiesta insolita di alcune ragazze: “Riflettete su questo atteggiamento” proviene da Gossip e Tv.

Gli eredi Stash - Daniele e Alex nel video di Come le onde dei The Kolors con J-Ax : Nel video di Come le onde dei The Kolors con J-Ax compaiono i primi eredi del gruppo capitanato da Stash Fiordispino. Scelto anche colui che raccoglierà gli insegnamenti del rapper milanese, incluso nella clip ufficiale dedicata al nuovo singolo in radio dal 6 luglio. I The Kolors sono tornati con il video a partire dalle 14,30 del 25 luglio, con la clip del brano che ha segnato un nuovo esperimento in lingua italiana dopo quello in Frida ...

Stash dei The Kolors - la dolce dedica alla sorella nel giorno del suo matrimonio : Il 6 luglio 2018 resterà per sempre una data da ricordare per Antonio Fiordispino, alias Stash, frontman della band dei The Kolors. La sorella del...

Stash dei The Kolors e le parole per la sorella che si è sposata : “Tutta la mia vita” : Si sposa la sorella di Stash dei The Kolors: la dedica del cantante Il 7 Luglio compie gli anni Stash, il cantante dei The Kolors, band diventata famosa grazie al talent show di Maria De Filippi Amici. Nel giorno del suo compleanno, Stash ha fatto una dedica molto speciale a sua sorella che si è […] L'articolo Stash dei The Kolors e le parole per la sorella che si è sposata: “Tutta la mia vita” proviene da Gossip e Tv.

Stash dei The Kolors sfigurato : difende una ragazza e gli spaccano la faccia : Un atto di coraggio che poteva costargli caro, molto più di un occhio gonfio e di uno zigomo tumefatto. Stash , leader della band pop The Kolors lanciata a Amici di Maria De Filippi e idolo delle ...