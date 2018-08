SPY FINANZA Brasile | la scusa perfetta per garantirci un altro po' di Qe

SPY FINANZA/ Governo italiano agli sgoccioli - ecco un'altra prova : Giancarlo Giorgetti in un'intervista ha chiesto a Mario Draghi di estendere la durata del Qe: un altro segnale preoccupante per l'Italia, spiega MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 06:03:00 GMT)SPREAD & MERCATI/ I "siluri" pronti a incendiare l'Italia, di U. BertoneAUTOSTRADE & POLITICA/ Il giustizialismo boomerang di M5s e Lega, di M. Bottarelli

SPY FINANZA/ 9 settembre - la data chiave per il futuro dell'Ue : Il prossimo 9 settembre si terranno le elezioni in Svezia. Sarà un appuntamento molto importante anche per il futuro dell'Europa.

SPY FINANZA/ La vera emergenza nascosta dalla crisi turca : La crisi turca è soltanto il segnale di movimenti più importanti in atto a livello globale, con gli Usa che cercano di ottenere un doppio risultato.

SPY FINANZA/ Trump sta perdendo la guerra commerciale - ecco le prove : Trump sta perdendo la guerra commerciale. E la sta perdendo male. Lo prova anche quello che è successo con la crisi della Turchia.

SPY FINANZA/ I veri attacchi dei mercati e le fake news di Lega-M5s : Lega e M5s parlano di attacco dei mercati all'Italia per una precisa ragione. Intanto dagli Usa arriva un altro siluro contro la Germania.

SPY FINANZA/ Turchia e Btp - gli ultimi allarmi accesi per l'Italia : La situazione turca ha conseguenze per l'Italia, anche indirette, visto che, per esempio, Bnp Paribas ha molti Btp tra i suoi asset.

SPY FINANZA/ Per l'Italia è pronto l'arrivo di un Prefetto tedesco : Il declino dell'Italia potrebbe essere a un momento decisivo. Il Governo potrebbe di fatto aprire le porte al Prefetto tedesco in diverse occasioni evocato. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Usa e Turchia possono mettere nei guai l'Europa, di M. BottarelliSPILLO/ Di Maio discettando di spread fa il gioco degli anti-italiani, di S. Luciano

SPY FINANZA/ Usa e Turchia possono mettere nei guai l'Europa : La situazione della Turchia è sempre più difficile: Ankara è finita nel mirino degli Usa. E potrebbero esserci conseguenze negative per l'Europa.

SPY FINANZA/ La roulette russa sulla pelle dell'Italia : L'Italia non ha speranza. È finito. Non bisogna quindi interessarsi dello spread, del debito con il suo esorbitante costo per il servizio.

SPY FINANZA/ Italia - i numeri scomodi per gli euroscettici : L'Italia funziona male, vi si pagano troppe tasse e l'economia non riparte bene. Colpa della Germania e dell'euro? No, secondo MAURO BOTTARELLI.

SPY FINANZA/ Il disastro in arrivo dal Giappone : La Banca centrale Giapponese sembra disposta a compiere manovre che possono rivelarsi pericolose per i mercati globali. MAURO BOTTARELLI.

SPY FINANZA/ Agosto - dove guardare per capire cosa pensano i mercati : Agosto, con i suoi 'chiuso per ferie' che riguardano anche i palazzi del potere, ci dirà come sarà settembre. E ottobre. E novembre. MAURO BOTTARELLI.

SPY FINANZA/ Gli Usa pronti a distruggere l'Ue - usando l'Italia - : Gli Stati Uniti intendono usare l'Italia per distruggere l'Ue dichiarando guerra a Germania e Francia. E il nostro Paese rischia di rimetterci.

SPY FINANZA/ Oro e Russia - l'alibi perfetto per le mosse della Fed : La Russia ha venduto debito Usa e comprato oro. E la Fed ha la scusa pronta per fermare il rialzo dei tassi. MAURO BOTTARELLI.