Spazio | Gaia e Hipparcos alla scoperta di un giovane esopianeta

meteoweb.eu

: @ESAGaia e #Hipparcos alla scoperta di un giovane #esopianeta - ASI_spazio : @ESAGaia e #Hipparcos alla scoperta di un giovane #esopianeta - Gaia_esse : RT @salvarsidasoli: nei tuoi occhi c'è il cielo più grande, che io abbia visto mai. e le tue braccia uno spazio perfetto, in cui ci tornere… - gaia_simonetti : @lazampa @fulviocerutti Che bel gesto e che belle pagine di vita. Grazie anche a chi le racconta e dà loro spazio. -

(Di giovedì 23 agosto 2018)ha misurato per la prima volta la massa di unmoltoavvalendosi dell’aiuto dei dati forniti dal suo predecessore, il satellite, anch’esso targato Esa. Obiettivo dell’ultimadi, la massa di Beta Pictoris b un mondo caldo e gassoso simile a Giove ma da 9 a 13 volte più massiccio del gigante del Sistema Solare. Beta Pictoris b è stato scoperto nel 2008, grazie alle osservazioni realizzate dal Very Large Telescope dell’Eso. L’età stimata del pianeta e della sua stella si aggira intorno ai 20 milioni di anni: questa caratteristica rende il sistema molto interessante da punto di vista scientifico anche se gli astronomi sio sono subito resi conto che l’uso dei metodi tradizionali, non sarebbe stato d’aiuto per lo studio delpianeta. Per ottenere una stima più precisa della massa del pianeta – riporta Global Science – gli ...