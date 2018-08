Spazio | Battiston | Asi | | soddisfazione italiana per Aeolus e Vega

Spazio - Battiston : “Virgin Galactic rafforza la Space Economy Italiana” : “Penso che i voli suborbitali siano un elemento importante nel futuro utilizzo dello Spazio ”. A scandirlo è stato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston , dopo la firma dell’accordo oggi a Bari con il Ceo di Virgin Galactic , George Whitesides. “La nostra partecipazione a questa entusiasmante operazione è il chiaro segnale che l’Italia è in prima linea nella new Space Economy che sta ...

Spazio - Battiston : “Arriva il primo Fondo Venture Capital di circa 80 milioni” : Un Fondo Venture Capital per sostenere le attività spaziali italiane. Lo ha annunciato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, oggi nel corso della celebrazione per i 30 anni dell’Asi. “In un settore così di sviluppo rapido, pieno di idee e di iniziative, di tecnologie e innovazione, uno strumento per attirare investimenti -ha detto Battiston- è quello del Capitale Venture, uno strumento finanziario che ...