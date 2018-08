Spazio | “Aeolus in orbita | orgoglio per l’Italia e per il Lazio”

meteoweb.eu

: Conto alla rovescia per Aeolus, il satellite cacciatore dei venti - DIRETTA ALLE 23.00 - Spazio & Astronomia -… - Agenzia_Ansa : Conto alla rovescia per Aeolus, il satellite cacciatore dei venti - DIRETTA ALLE 23.00 - Spazio & Astronomia -… - repubblica : Partito il razzo Vega con Aeolus, il satellite che studierà i venti dallo spazio [news aggiornata alle 00:57] - Akiro75 : RT @SapereScienza: Finalmente #Aeolus, il satellite cacciatore di venti, è stato lanciato -

(Di giovedì 23 agosto 2018) “Nello spettacolare lancio di ieri sera del razzo Vega, con a bordo il satellite dell’Esa Aeolus, c’è l’eccellenza italiana in prima linea, nella ricerca e innovazione“: lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori. “Il razzo Vega è costruito a Colleferro mentre il sistema Aladin, che viene trasportato nello, è frutto della collaborazione tra Leonardo (suoi gli stabilimenti di Campo Bisenzio e Pomezia), e il centro Esa-Esrin di Frascati. Unper l’Italia, per il Lazio, per Roma e la sua area metropolitana che si conferma straordinario punto di riferimento internazionale per l’innovazione, con grandi professionalità capaci di vincere la concorrenza mondiale anche grazie al sostegno della Regione Lazio. Come dimostra il progetto Dtt (Divertor Tokamak Test facility) che sarà ...