Sorteggio Tabellone US Open 2018 | data | programma | orario d’inizio e tv giovedì 23

oasport

: Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall’altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta: sono q… - LinKCommunity_ : Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall’altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta: sono q… - krifsa_rei7 : @MarcoGuidi13 @tancredipalmeri Dovresti aspettare il sorteggio e poi di conseguenza il tabellone. Ora è impossibile prevedere una finale - LinKCommunity_ : Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall’altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta: sono q… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Oggi23 agosto si svolgerà ildelprincipale degli US, l’ultimo Grande Slam della stagione tennis. Al Brookfield Place di New York (USA) conosceremo tutti i vari abbinamenti che porteranno all’atto conclusivo sul cemento statunitense. C’è grande attesa per scoprire tutti gli incroci e il cammino dei vari big: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer sono come sempre i grandi favoriti ma attenzione a possibili outsider come Juan Martin Del Potro, Alexander Zverev, Kevin Anderson. L’Italia si affiderà in particolar modo a Fabio Fognini e Marco Cecchinato mentre al femminile punteremo su Camila Giorgi in un torneo che si preannuncia particolarmente equilibrato: Angelique Kerber, Serena Williams, Carolina Wozniacki, Simona Halep e tanto altre possono puntare al bersaglio grosso. Di seguito la, ildettagliato, ...