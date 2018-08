Sorpresa Sindhu | tra le atlete più pagate al mondo

vanityfair

(Di giovedì 23 agosto 2018) Della serie: chi è l’intrusa? Forbes come ogni anno ha stilato la classifica delle sportive piùnel. La foto di gruppo è un concentrato di Paperonesse de Paperoni tra cui svetta – ieratica e definitiva – la straordinaria Serena Williams. Che per il terzo anno consecutivo è in cima alla classifica. Occhio: ottotra le prime dieci sono tenniste, a conferma che con la racchetta in mano le donne si avvicinano – per fortuna – ai guadagni dei loro colleghi. Non è un caso che il montepremi allo Us Open – per dire – sia esattamente lo stesso sia in campo maschile che femminile. E dunque: Serena Williams (con un reddito di ben 18,1 milioni di dollari), Caroline Wozniacki (13 milioni), Sloane Stephens (11,2 milioni), Garbine Muguruza (11 milioni), Maria Sharapova (10,5 milioni) e Venus Williams (10,2 milioni). Ma dicevamo prima: chi è ...