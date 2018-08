SONIA LORENZINI Dopo il tumore ho rifatto il seno | non stavo bene con me

Uomini e Donne - SONIA LORENZINI : "Ho rifatto il seno dopo l'asportazione del tumore" : Prima corteggiatrice, poi tronista, Sonia Lorenzini è uno dei volti più amati degli ultimi anni di Uomini e Donne, il dating show di Maria de Filippi. Attivissima su Instagram, la Lorenzini ha voluto rispondere alle curiosità dei propri seguaci attraverso la ormai celeberrima funzione delle Storie "Fammi una domanda". Sonia Lorenzini e Federico Piccinato a Bali durante il terremoto: 'Notte ...

I gioielli di SONIA LORENZINI - intervista : “Vitaliana? Mi sono ispirata a mia madre” : Sonia Lorenzini ha creato il marchio di gioielli Vitaliana: intervista all’ex tronista di Uomini e Donne Non solo ex tronista di Uomini e Donne e web influencer, da qualche tempo Sonia Lorenzini è anche una designer di gioielli e imprenditrice. L’ex fidanzata di Emanuele Mauti, oggi felice accanto all’ex corteggiatore Federico Piccinato, ha creato il […] L'articolo I gioielli di Sonia Lorenzini, intervista: ...

Uomini e Donne Oggi - SONIA LORENZINI al pronto soccorso : problema all’occhio : Uomini e Donne Oggi, Sonia Lorenzini al pronto soccorso: il racconto dell’ex tronista Periodo non troppo fortunato per Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo il gran spavento provato mentre era in vacanza sull’isola di Bali in Indonesia (ha vissuto ore drammatiche a causa del terremoto che si è abbattuto sull’atollo. Fortunatamente è […] L'articolo Uomini e Donne Oggi, Sonia Lorenzini al pronto ...

SONIA LORENZINI a Bali durante il terremoto / "Il caos - è stata la notte più lunga della mia vita" : Sonia Lorenzini e Federico Piccinato in vacanza a Bali durante il terremoto. Il racconto dell'ex tronista di Uomini e Donne: "È stato il caos, la notte più lunga della vita"(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 21:20:00 GMT)

Uomini e Donne SONIA LORENZINI - lite a Bali - si arriva alle mani : “Mio fidanzato cercava di dividermi…” : Uomini e Donne Sonia Lorenzini, lite a Bali, si arriva alle mani: “Mio fidanzato cercava di dividermi…”. Il racconto dell’ex tronista Sonia Lorenzini, in questi giorni, assieme al fidanzato Federico, sta trascorrendo delle vacanze da sogno in estremo oriente, a Bali. Ma non tutto è oro quel che luccica. Infatti, nelle scorse ore, l’ex tronista […] L'articolo Uomini e Donne Sonia Lorenzini, lite a Bali, si ...

SONIA LORENZINI in vacanza col nuovo fidanzato - l'amara confessione di Mauti : 'Vi invidio' : Dopo circa otto mesi d'amore, si è ufficialmente conclusa la storia d'amore tra Sonia Lorenzini ed emanuele Mauti. Quest'ultimo è stato il corteggiatore prescelto dall'ex tronista di Uomini e Donne [VIDEO] nel corso del trono che risale a circa un anno fa. L'ex coppia, che si era unita sin da subito in una convivenza successiva alla scelta della ragazza, si è detta 'addio'. A distanza di qualche mese dalla rottura, la Lorenzini ha intrapreso una ...

Uomini e Donne/ SONIA LORENZINI e Federico Piccinato insieme : lo sfogo dell'ex Emanuele Mauti (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Andrea Melchiorre torna a parlare di Valentina Dallari e ammette di non averla chiamata quando è stata male: ecco perché(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 16:20:00 GMT)