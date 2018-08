Softball | European Cup 2018 | doppio successo per La Loggia nel girone consolatorio

Softball - European Cup Winners Cup 2018 : Bollate supera Haarlem ed è in piena corsa per la qualificazione : Giornata fondamentale per Bollate nella European Cup Winners Cup, la Coppa delle Coppe di Softball, in corso di svolgimento a Capelle aan den IJssel, in Olanda. La squadra italiana affrontava due impegni chiave per il prosieguo del torneo, dai quali è uscita con una sconfitta e una vittoria. La giornata si è infatti aperta con il ko contro lo Joudrs Praga. Bollate ha pagato un passaggio a vuoto nel secondo inning, in cui sono originati i due ...

Softball - European Premiere Cup 2018 : Forlì batte Bussolengo nello scontro diretto. Domani l’ultima giornata : La European Premiere Cup entra sempre di più nel vivo. Oggi è stata la serata dello scontro diretto tra le due squadre italiane impegnate, Forlì e Bussolengo. Partita tirata ed equilibrata, come da copione, terminata per 1-0 per la Poderi Dal Nespoli padrona di casa. Un punto segnato da Elisa Grifagno alla quarta ripresa, ovvero quando è stata messa a segno la prima valida dell’incontro. Per il resto, infatti, le pitcher Hoover e Hyland ...

Softball - European Cup Winners Cup 2018 : Bollate ancora vincente sulle russe del Kalita : Resta imbattuta Bollate nella Coppa delle Coppe 2018, internazionalmente nota come European Cup Winners Cup. La formazione lombarda ha battuto per 5-1 le russe del Kalita, portandosi così a quota cinque vittorie in questa edizione. Bollate affronterà ora il girone delle squadre in lotta per i posti nel tabellone finale. Bollate ha messo in chiaro i rapporti di forza con la squadra che viene da Odintsovo nell’arco di tre ben precisi inning: ...

Softball - European Cup 2018 : primo successo per La Loggia - che però finisce nel girone in cui non si lotta per il trofeo : primo successo per La Loggia nella European Cup 2018 organizzata in casa propria. Le piemontesi hanno avuto ragione con lo scarto minimo (1-0) delle polacche Hrabiny Wroclaw. Si è conclusa oggi la prima fase del torneo: le squadre sono state redistribuite su due ulteriori gironi, e La Loggia, per effetto dei suoi risultati, è capitata in quello che non prevede l’accesso alla lotta per il titolo europeo. Assieme a La Loggia ci sono proprio ...

Softball - European Premiere Cup 2018 : doppio successo per Bussolengo - prima sconfitta per Forlì : La lotta a tre tra Bussolengo, Forlì e Olympia Haarlem per i primi tre posti nel girone unico della Premiere Cup 2018 s’infiamma. Se la formazione veneta continua a restare solitaria al comando senza intoppo alcuno, per le emiliane è arrivata invece la prima sconfitta, proprio per mano delle olandesi. Al momento, in classifica Bussolengo precede Forlì e Haarlem; al quarto posto, l’ultimo valevole per l’accesso al tabellone ...

Softball - European Cup 2018 : doppia sconfitta per La Loggia. Qualificazione fuori portata : Giornata da dimenticare per La Loggia in European Cup. La squadra italiana, che ospita il torneo, è stata sconfitta per due volte oggi, dicendo addio alla Qualificazione alla fase finale. Due ko amari, perché arrivati di misura. Non è andata a compimento la rimonta contro le Amager Vikings. Le danesi sono volate sul 4-0 in due riprese; poi è arrivata la rincorsa delle italiane, che si sono portate sul 4-3 nel quarto inning, mancando però ...

Softball - European Cup Winners Cup 2018 : Bollate resta al comando del suo girone a punteggio pieno : Altra doppia vittoria per la Tecnovap Innovi Bollate nella seconda giornata della European Cup Winners Cup, la Coppa delle Coppe di Softball. In realtà è stato uno solo il match disputato dalla squadra italiana, dal momento che contro le Titans la vittoria è arrivata per forfait (7-0). Il match con le Royal Greys si è invece disputato ed è stato dominato da Bollate, che ha vinto per 10-0 in quattro riprese. Una partita indirizzata già nel primo ...

Softball - European Premiere Cup 2018 : Forlì procede a passo spedito - Bussolengo la spunta sull’Olympia Haarlem : Seconda giornata della European Premiere Cup a Forlì e seconda doppietta per le due italiane impegnate, che anche oggi hanno vinto entrambi gli impegni di giornata. Nessun problema per la Poderi Dal Nespoli padrona di casa, che si è sbarazzata senza grosse difficoltà di Mannheim e Zraloci Ledenice. Contro le tedesche è arrivato il primo e fin qui unico punto subito nel torneo, giunto però quando i giochi erano ormai già fatti. Forlì ha vinto ...

Softball - European Cup 2018 : La Loggia sconfitta all’esordio dalle Trnava Panthers : Si apre con una sconfitta di misura e nel finale l’European Cup di La Loggia: le torinesi, che ospitano il torneo, hanno ceduto per 3-2 alle slovacche Trnava Panthers in un incontro deciso all’ultimo inning. E dire che, con Griffa e Gennero a segno, le cose si erano subito messe bene per La Loggia, avanti 2-0 dopo il primo inning. La reazione di Trnava non si è fatta attendere a lungo, ed è consistita in un errore difensivo che ha ...

Softball - European Cup Winners Cup 2018 : doppia vittoria per Bollate nella prima giornata : Si apre con un doppio successo l’European Cup Winners Cup 2018 (che poi è la Coppa delle Coppe) per Bollate. La formazione leader del campionato italiano ha imposto la propria legge anche nelle prime due partite in Europa, andando subito al comando del girone B. Nel primo incontro, le Eagles di Lucerna (Svizzera) sono state sommerse di valide e punti fino al definitivo 9-1 che ha interrotto la contesa al quinto inning, quando era passata ...

Softball - European Premiere Cup : inizia bene l’avventura di Forlì e Bussolengo : Comincia senza grandi intoppi l’avventura di Forlì e di Bussolengo nella Premiere Cup 2018. Le due formazioni italiane, nei due rispettivi incontri di oggi, hanno regolato senza particolari patemi le loro avversarie, collocandosi dunque a punteggio pieno nel girone unico che qualifica per le semifinali col page system. Forlì ha fatto gli onori di casa superando in quattro inning le Therwil Flyers (Svizzera): il punteggio di 10-0 è maturato ...

Softball - European Premiere Cup 2018 : Forlì ospita Bussolengo e altre sette per il massimo alloro europeo di club : Il meglio del Softball di club europeo si riunirà a Forlì dal 20 al 25 agosto: la squadra emiliana ospita altre otto società che si contenderanno la quarantunesima Premiere Cup. Delle precedenti quaranta edizioni, 38 se le sono divise Italia e Olanda, con due sole incursioni dall’Austria (Sharx 2009 a Legnano) e dalla Repubblica Ceca (Eagles 2013 a Praga). Se Forlì arriva alla competizione da città ospitante, Bussolengo ci arriva da ...