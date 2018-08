: #24agosto 2016, un sisma di magnitudo 6.0 colpisce la zona dell'Appennino Centrale in 4 regioni: Lazio, Umbria, Mar… - Raiofficialnews : #24agosto 2016, un sisma di magnitudo 6.0 colpisce la zona dell'Appennino Centrale in 4 regioni: Lazio, Umbria, Mar… - TelevideoRai101 : Sisma 24/8/2016, Conte a commemorazione - emanuelapatti : Dedicato a tutte le vittime del tragico sisma del #24Agosto 2016 che ha devastato il Centro Italia -

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe, è giunto a Pescara del Tronto (AP) per partecipare alla celebrazione commemorativa per le vittime del terremoto nel secondo anniversario del tragico evento che devastò il centro Italia. A Pescara del Tronto è in corso una fiaccolata.(Di venerdì 24 agosto 2018)