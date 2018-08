Si tuffa in piscina e annega Muore anche l' amica che ha cercato di salvarlo

Asti - 21enne si tuffa e annega in piscina : amica muore per salvarlo/ Ultime notizie : testimoni presto sentiti : Castelnuovo don Bosco, 21enne muore annegato in piscina. Ultime notizie Asti, Marco Lipari non sapeva nuotare: grave l'amica che ha tentato di salvarlo(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:35:00 GMT)

Si tuffa in piscina con gli amici : morto 21enne e l’amica che tentò di salvarlo : Tragedia a Castelnuovo don Bosco dove due giovani sono deceduti in seguito a un tuffo in una piscina. I due giovani erano amici e con loro si erano tuffati per un bagno altri tre giovani del Torinese. Marco, 21 anni di Chieri non sapeva nuotare, ma credeva che il livello dell’acqua fosse sufficientemente basso, quando si è buttato in acqua con gli altri. La sua amica, una ragazza di 19 anni di Cambiano, che aveva tentato di salvarlo, era ...

Eroe a 10 anni : si tuffa e salva un bimbo di 3 che stava annegando in piscina : Josè Roberto non ci ha pensato due volte e, quando ha visto il piccolo in difficoltà, si è tuffato subito per recuperarlo