“Si è tolta i vestiti | poi…” Dopo Asia Argento | un altro scandalo nel mondo dello

(Di giovedì 23 agosto 2018) Continua a tenere banco il caso, tra le prime donne neldel cinema a denunciare la violenza sessuale subita dal produttore Harvey Weinstein e diventata col passare dei mesi la paladina indiscussa del movimento #MeToo. La figlia del regista Dario si è trovata infatti improvvisamente dall’altra parte della barricatache è venuto a galla un caso particolarmente delicato del suo passato, l’accordo per risarcire con 380mila dollari Jimmy Bennett, un giovane attore e musicista rock che disse di essere stato aggredito sessualmente dall’attrice in una camera d’albergo in California anni prima, quando aveva appena compiuto 17 anni. Una vicenda che ha scatenato un vero e proprio putiferio nei confronti dell’attrice, travolta da commenti e accuse di ogni tipo in questi giorni sui social e finita nel mirino di politici e personaggi...