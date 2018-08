Shuhei Yoshida rimase terrificato dopo aver provato il prototipo di God of War

Shuhei Yoshida e gli AAA troppo grandi per fallire : "ogni nuovo progetto è un'enorme scommessa" : Si parla spesso del modello classico degli AAA single-player prettamente incentrati su una storia che ha un chiaro inizio e una chiara fine fine e in particolare di come questo modo di fare videogiochi sia sempre più complicato e costoso. Sony è una delle principali compagnie che sta continuando a investire in questo tipo di esperienze e, al di là dei trend del mercato, l'impegno della compagnia è praticamente sempre stato ripagato con vendite ...

