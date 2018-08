Serie D | parte il 16 9 | gironi il 30 8

Serie C - i calendari l'8 settembre - si parte il 16 : La volontà è quella di attendere l'esito della discussione dei ricorsi dei club che ambiscono al ripescaggio in Serie B al Collegio di garanzia dello sport, del 7 settembre. Presenti all'assemblea ...

Serie B - venerdì si parte : bookmakers scatenati - esordio complicato per Nesta… : Serie B ai nastri di partenza dopo un’estate a dir poco calda sul fronte ripescaggi, una querelle che sembrerebbe essere finita La conferma è arrivata lunedì dopo l’incontro tra i vertici dell’Assocalciatori e i capitani delle 19 squadre. Non ci sarà nessuno sciopero in Serie B e il campionato partirà regolarmente in questo week end. Ad aprire la prima giornata, venerdì, sarà il match tra Brescia e Perugia. I ...

Basket Serie A - Venezia riparte per 'essere ancora protagonista' : La Reyer riparte, con grandi motivazioni e l'obiettivo di essere ancora una volta protagonista in Italia e in Europa. Raduno al Taliercio per l'Umana, al gran completo o quasi, visto che Julyan Stone, ...

Oggi riparte il campionato di Serie A : caccia alla Juventus; mercato chiuso : Ci siamo, finalmente Oggi riparte la Serie A. Si ritorna alla routine di sempre tra anticipi e posticipi del Sabato, i match della Domenica e la novita' del Monday-Night; l'attesa è oramai finita e come ogni anno c'è curiosita' nello scoprire come si aprira' il campionato, quest'anno ancora più avvincente grazie alla presenza di nuovi giocatori importanti provenienti dagli altri campionati e con molte squadre che si sono ulteriormente ...

LIVE Lazio-Napoli - Serie A in DIRETTA : 1-2 - Insigne raddoppia! Sorpasso dei partenopei : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Lazio-Napoli, anticipo serale della prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'...

LIVE Lazio-Napoli - Serie A in DIRETTA : sfida pirotecnica all’Olimpico. Duello Insigne-Immobile - parte il campionato : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Napoli, anticipo serale della prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Allora, si parte, in una giornata a dir poco triste: i funerali di Stato per il disastro di Genova e i calciatori che scenderanno in campo con il lutto al braccio. Un big match quello dell’Olimpico tra due squadre di alto rango del torneo nazionale: i partenopei reduci dalla straordinaria stagione ...

Classifica marcatori Serie A 2018 / Capocannoniere : Icardi e Immobile - si riparte da un pareggio : Classifica marcatori Serie A, con la prima giornata comincia la corsa al titolo di Capocannoniere. Icardi e Immobile per difendere il titolo, ma CR7...(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 16:56:00 GMT)

Riparte la Serie A : Campionato di Serie A al via. Riflettori accesi al 'Bentegodi' di Verona, dove è previsto l'esordio della Juventus di Cristiano Ronaldo . In serata, invece, big match tra Lazio e Napoli con Ancelotti. ...

Parte la Serie A 2018-2019 : cinque motivi per seguire il prossimo campionato : Dal miliardo speso sul calciomercato alla rivoluzione dei diritti tv, passando per lo sbarco di Ronaldo,. Il nostro calcio è pronto a ripartire...

Griglia di partenza Serie A 2018-2019 : scudetto - Champions League - salvezza. Tutte le favorite e i pronostici : La Serie A 2018-2019 scatterà nel weekend del 18-20 agosto. Tutto ormai è pronto per l'inizio del massimo campionato italiano di calcio ma vediamo nel dettaglio la Griglia di partenza di OA Sport con Tutte le favorite e i pronostici sulle 20 squadre. LOTTA PER LO scudetto: 1. Juventus sempre in pole position. I Campioni d'Italia partono ancora davanti a tutti e puntano allo scudetto ...

Consigli Fantacalcio 1^ giornata Serie A 2018/2019 : Ai nastri di partenza : Torna la Serie A, torna il Fantacalcio, e non manca la nostra guida settimanale che vi aiuterà a scegliere con cura i vostri 11 titolari. Dopo l’asta vi siete accorti di non avere una squadra niente male, ma gli incroci rendono le scelte difficili già dalla prima giornata,andiamo ad analizzarla nel dettaglio. La Serie A si aprirà sabato con la sfida Chievo-Juventus, alle ore 18:00, grande attesa per la prima di Cristiano Ronaldo. A ...

Serie A al via - la griglia di partenza di CalcioWeb : Juventus in pole - alle spalle Napoli e Roma - Inter e Milan per un posto in Champions League - bagarre salvezza : Attesa finita, sta per prendere il via la nuova stagione, si avvicina l’inizio del campionato di Serie A, un torneo che preannuncia spettacolo ed emozioni, sicuramente uno dei più belli degli ultimi anni. Il campionato prenderà il via con il match tra Chievo e Juventus, i bianconeri sono sicuramente i favoriti alla vittoria finale, la squadra (già fortissima) è stata ulteriormente rinforzata con gli arrivi di calciatori come Cancelo, ...