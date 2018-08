Serie D | inizio campionato posticipato al 16 settembre | gironi il 30 agosto

Slitta l’inizio della Serie C 2018-2019 : quando incomincia il campionato? Quando il sorteggio? Tutte le date : Il sorteggio del calendario della Serie C 2018-2019 è stato rimandato all’8 settembre e l’inizio del campionato è Slittato addirittura al 16 settembre! Questa è la decisione del Direttivo di Lega Pro che intende aspettare l’esito della discussione dei ricorsi dei club che ambiscono al ripescaggio in Serie B (previsto per il 7 settembre, ma nel weekend partirà già il campionato cadetto…). Queste le dichiarazioni del ...

Serie C - ecco date di calendari ed inizio campionati : Dopo il caos degli ultimi giorni la Serie C sembra avvicinarsi ad una via d’uscita, nelle ultime ore importati indicazioni in conferenza stampa di Gabriele Gravina: “come ho già preannunciato giorni fa oggi è stato deciso dall’assemblea all’unanimità che il calendario verrà presentato l’8 settembre, qualche ora prima verranno formati i gironi. La settimana successiva ci sarà il via al campionato.Credo che ...

Serie C - altro rinvio : l'inizio del campionato slitta al 16 settembre - calendari l'8 : Lo ha deciso il Consiglio Direttivo della Lega Pro: si vuole aspettare l'esito della discussione dei ricorsi dei club per il ripescaggio in Serie B

Calendario Serie C/ Diretta - oggi l'Assemblea di Lega : l'inizio del campionato è rinviato? : Mercoledì 22 agosto si terrà l'Assemblea di Lega Pro: il presidente Gabriele Gravina ha già comunicato che con tutta probabilità si deciderà di posticipare la compilazione del Calendario(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 05:50:00 GMT)

Tommasi : 'Opportuno rinviare l'inizio di campionato della Serie B' : "Se si sciopera? Oggi abbiamo condiviso un comportamento gravissimo nei confronti dei calciatori da parte della lega e delle società. Abbiamo valutato la situazione, faremo nei prossimi giorni ...

Risultati Serie A e la classifica dopo la 1^ giornata : clamorosa debacle dell’Inter contro il Sassuolo - inizio con il botto per Spal e Empoli [FOTO] : 1/26 af/LaPresse ...

LIVE Sassuolo-Inter - prima giornata Serie A in DIRETTA : data - programma - orario d'inizio e tv. Come seguire la partita : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Foto: Gianfranco Carozza

LIVE Sassuolo-Inter - prima giornata Serie A in DIRETTA : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita : Oggi domenica 19 agosto si gioca Sassuolo-Inter, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Esordio in campionato per i nerazzurri che puntano a lottare per lo scudetto visto il faraonico mercato di cui si sono resi protagonisti: i ragazzi di Spaletti questa sera partiranno favoriti contro i neroverdi che di fronte al proprio pubblico cercheranno di compiere un’impresa. L’Inter di Nainggolan e Icardi si ...

Sassuolo-Inter - prima giornata Serie A 2018-2019 : data - programma - orario d'inizio e tv. C'è la diretta su Dazn! : diretta LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Foto: Gianfranco Carozza

Sassuolo-Inter - prima giornata Serie A 2018-2019 : data - programma - orario d’inizio e tv. C’è la diretta su Dazn! : Oggi domenica 19 agosto si gioca Sassuolo-Inter, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Esordio in campionato per i nerazzurri che puntano a lottare per lo scudetto visto il faraonico mercato di cui si sono resi protagonisti: i ragazzi di Spaletti questa sera partiranno favoriti contro i neroverdi che di fronte al proprio pubblico cercheranno di compiere un’impresa. L’Inter di Nainggolan e Icardi si ...

LIVE Chievo-Juventus - prima giornata Serie A 2018-2019 : come seguire la partita in diretta tv e streaming. Programma e orario d'inizio : diretta LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Foto: Ciro Santangelo

Chievo-Juventus - prima giornata Serie A : orario d'inizio e come vederla in tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. , foto Ciro-Santangelo,

Lazio-Napoli - prima giornata Serie A : orario d'inizio e come vederla in tv. Esclusiva Dazn : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. come ABBONARSI A Dazn: Accedi al sito Dazn.com, crea un account con e-mail e password, ...

LIVE Lazio-Napoli - prima giornata Serie A 2018-2019 : come seguire la partita in diretta tv e streaming. Programma e orario d’inizio : E così si comincia. prima giornata per il campionato di Serie A di calcio 2018-2019: quest’oggi, sabato 18 agosto alle ore 20.45, va in scena il secondo anticipo di questo grande inizio, in campo allo Stadio Olimpico di Roma Lazio e Napoli. Subito dunque un big match, molto probabilmente la partita più attesa: a sfidarsi infatti sono la seconda e la quinta dell’ultima edizione. Da seguire assolutamente l’esordio sulla panchina ...