Serie C | Lo Monaco non ci sta | “rispetto per il Catania”

Serie B a 19 squadre - Lo Monaco tuona : “il calcio è in mano a dei pupari” : Lo Monaco non le manda a dire dopo la decisione della Lega Serie B di optare per un campionato a 19 squadre per la rabbia del Catania Una conferenza stampa molto accesa quella di Lo Monaco in merito al caso Serie B. L’amministratore delegato del Catania ha tuonato contro la decisione di disputare un campionato a 19 squadre, con il club catanese estromesso dalla corsa ai ripescaggi che avrebbe vinto approdando in cadetteria. “Bisogna ...

