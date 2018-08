Serie B | tegola Crotone | Scida dichiarato inagibile

calcioweb.eu

(Di giovedì 23 agosto 2018) Il campionato diB si avvicina al debutto, dopo il caos è arrivato il momento di dare parola al campo. Dopo la retrocessione si candida ad essere grande protagonista il, nelle ultime ore non sono però arrivate buone notizie per il club calabrese. La commissione di vigilanza pubblici spettacoli ha sospeso l’agibilità dello stadio Ezioche quindi non potrà essere utilizzato per i match casalinghi del, il club adesso dovrà smantellare le strutture e migliorare l’impianto. Le prime giornate deldovrebbero quindi essere disputate in un altro impianto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloB,CalcioWeb.