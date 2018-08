Serie B | Nesta ricomincia da Brescia | Perugia ora combatti | voglio vincere

Serie B : Nesta - Grosso - Lucarelli... Quante novità in panchina : Del resto, quando in una squadra le cose non funzionano, chi paga? DUE CAMPIONI DEL MONDO - Il caso più curioso forse riguarda il Palermo, dove è riapparso Bruno Tedino: il tecnico veneto era stato ...

Serie B - venerdì si parte : bookmakers scatenati - esordio complicato per Nesta… : Serie B ai nastri di partenza dopo un’estate a dir poco calda sul fronte ripescaggi, una querelle che sembrerebbe essere finita La conferma è arrivata lunedì dopo l’incontro tra i vertici dell’Assocalciatori e i capitani delle 19 squadre. Non ci sarà nessuno sciopero in Serie B e il campionato partirà regolarmente in questo week end. Ad aprire la prima giornata, venerdì, sarà il match tra Brescia e Perugia. I ...