Serie A | tutte le quote scommesse della seconda giornata

Serie A : Irrati per Juve-Lazio - tutte le designazioni arbitrali : Irrati si aggiudica il big match della seconda giornata, anche se le gare di spessore il Serie A sono diverse: occhi sul San Paolo per Napoli-Milan Sarà Massimiliano Irrati di Pistoia ad arbitrare il big match Juventus-Lazio, anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A in programma sabato alle 18. Mentre per Napoli-Milan (in programma sabato alle 20.30) è stato designato Paolo Valeri di Roma 2. Inter-Torino, in programma ...

Slitta l’inizio della Serie C 2018-2019 : quando incomincia il campionato? Quando il sorteggio? Tutte le date : Il sorteggio del calendario della Serie C 2018-2019 è stato rimandato all’8 settembre e l’inizio del campionato è Slittato addirittura al 16 settembre! Questa è la decisione del Direttivo di Lega Pro che intende aspettare l’esito della discussione dei ricorsi dei club che ambiscono al ripescaggio in Serie B (previsto per il 7 settembre, ma nel weekend partirà già il campionato cadetto…). Queste le dichiarazioni del ...

Serie A 2018-2019 in diretta streaming : come vedere tutte le partite : Sky, DAZN, Premium: facciamo chiarezza su tutte le opzioni a disposizione dei telespettatori appassionati di calcio

Seconda giornata Serie A 2018-2019 : calendario - programma - orari e tv. Come seguire tutte le partite su Sky e Dazn : Nel weekend del 25-27 agosto si disputerà la Seconda giornata della Serie A 2018-2019. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, sabato davvero rovente con due big match stellari: alle ore 18.00 la Juventus ospiterà la Lazio nella prima uscita casalinga, alle ore 20.30 il Napoli se la dovrà vedere in casa contro il Milan che non ha giocato alla prima ...

La Serie A torna su FIFA 19 : accordo tra Lega e EA Sports. Tutte le novità : Ora è ufficiale: la Serie A TIM sarà presente nell'edizione 2019 di FIFA, il più celebre videogioco sul calcio. La notizia è stata diffusa dalla Lega Serie A, che ha annunciato la nuova partnership ...

Serie A - lo scudetto delle Wags : tutte contro Georgina : Se Cristiano Ronaldo è il nuovo Re Sole della Serie A, Georgina Rodriguez è, di riflesso, la nuova regina delle Wags del campionato. Non si scappa. La fidanzata di CR7 vola dritta in testa alla ...

Serie A - tutte le esultanze della prima giornata. LE FOTO : Da Stepinski a Immobile, ma non solo. L'anticipo della prima giornata di Serie A ha regalato già parecchie emozioni: ecco tutte le esultanze dei giocatori che hanno iniziato la stagione con un gol

Chievo-Juventus - tutte le FOTO dell’esordio di Cristiano Ronaldo in Serie A : La prima di campionato tra Chievo e Juventus ha un solo grande protagonista: Cristiano Ronaldo! La prima partita del campionato 2018/2019 è anche il primo match di Serie A di Cristiano Ronaldo. Le immagini della sfida tra il Chievo e la Juventus in scena allo Stadio Bentegodi riprendono il portoghese in azione con la maglia bianconera. Scorri la gallery per guardare tutte le FOTO. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo ...

Calendario Serie A 2018-2019 : tutte le date - le giornate - le partite turno per turno. Programma - orari e tv : La Serie A 2018-2019 si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, un campionato caratterizzato dalla presenza di grandi fuoriclasse tra cui spicca Cristiano Ronaldo. Le venti squadre si daranno battaglia nel corso di un’annata davvero imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionanti: si incomincia nel weekend del 18-20 agosto e si terminerà il 26 maggio, in mezzo 38 giornate e tanto show. Si giocherà anche durante le ...

Serie A 2018-2019 in tv : tutte le partite che trasmetterà Dazn. Come vederle e sintonizzarsi. Sky non basta : servono due abbonamenti : DAZN è la grande novità della Serie A 2018-2019: la nuova piattaforma streaming di proprietà di Perform trasmetterà tre partite per ogni giornata del massimo campionato italiano di calcio mentre le altre sette saranno visibili su Sky. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per l’universo del nostro pallone, gli appassionati saranno costretti a sottoscrivere due abbonamenti se non vorranno perdersi nemmeno un minuto del torneo e se ...

Pagellone calciomercato Serie A 2018-2019 : i voti a tutte le squadre. Juventus stellare - Inter in scia - Roma rinnovata - Napoli fermo : Si è concluso il calciomercato estivo 2018 e non sono mancati i grandi colpi che hanno arricchito la nostra Serie A. Di seguito il quadro completo di acquisti e cessioni delle venti squadre e il Pagellone per le operazioni effettuate. ATALANTA: Mercato giudicato insufficiente da coach Gasperini che si è lamentato dei pochi rinforzi avuti dalla società, impoveritasi invece di uomini importanti come i difensori Caldara e Spinazzola ma anche ...

Griglia di partenza Serie A 2018-2019 : scudetto - Champions League - salvezza. Tutte le favorite e i pronostici : La Serie A 2018-2019 scatterà nel weekend del 18-20 agosto. Tutto ormai è pronto per l'inizio del massimo campionato italiano di calcio ma vediamo nel dettaglio la Griglia di partenza di OA Sport con Tutte le favorite e i pronostici sulle 20 squadre. LOTTA PER LO scudetto: 1. Juventus sempre in pole position. I Campioni d'Italia partono ancora davanti a tutti e puntano allo scudetto ...

Griglia di partenza Serie A 2018-2019 : scudetto - Champions League - salvezza. Tutte le favorite e i pronostici : La Serie A 2018-2019 scatterà nel weekend del 18-20 agosto. Tutto ormai è pronto per l’inizio del massimo campionato italiano di calcio ma vediamo nel dettaglio la Griglia di partenza di OA Sport con Tutte le favorite e i pronostici sulle 20 squadre. LOTTA PER LO scudetto: 1. Juventus sempre in pole position. I Campioni d’Italia partono ancora davanti a tutti e puntano allo scudetto senza mezzi termini, anche se ...

Serie A 2018-2019 - come abbonarsi a Dazn e come sintonizzarsi? Tutte le istruzioni e i costi : la guida completa : La Serie A 2018-2019, che incomincerà con la prima giornata in programma nel weekend del 18-20 agosto, sarà ricca di novità tra cui spicca l’arrivo di Dazn, la piattaforma streaming di Perform che trasmetterà tre partite per ogni giornata del massimo campionato italiano di calcio. Per la prima volta nella storia, infatti, non tutti gli incontri saranno visibili esclusivamente in diretta tv: questa innovativa piattaforma, davvero molto ...