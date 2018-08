Serie A | Irrati per Juve-Lazio | tutte le designazioni arbitrali

sportfair

(Di giovedì 23 agosto 2018)si aggiudica il big match della seconda giornata, anche se le gare di spessore ilA sono diverse: occhi sul San Paolo per Napoli-Milan Sarà Massimilianodi Pistoia ad arbitrare il big matchntus-, anticipo della seconda giornata del campionato diA in programma sabato alle 18. Mentre per Napoli-Milan (in programma sabato alle 20.30) è stato designato Paolo Valeri di Roma 2. Inter-Torino, in programma domenica 26 agosto alle 20.30 sarà diretta da Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, mentre il posticipo di lunedì tra Roma e Atalanta è stato affidato a Michael Fabbri di Ravenna. Per quanto riguarda le altre sfide, Cagliari-Sassuolo è stata affidata a Pairetto di Nichelino; Fiorentina-Chievo ad Abisso di Palermo; Frosinone-Bologna (a Torino) a Manganiello di Pinerolo; Genoa-Empoli a Marinelli di Tivoli; Spal-Parma (a Bologna, alle 18.00) ad Orsato di ...