Serie A | Inter-Torino | incroci e sfottò Che duello tra Spalletti e Mazzarri

Biglietti Inter-Torino (26 agosto) : come acquistare gli ultimi tagliandi per la seconda giornata di Serie A : Domenica 26 agosto (ore 20.30) si giocherà Inter-Torino, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri riabbracciano il popolo di San Siro e devono assolutamente riscattare la sconfitta patita lo scorso weekend contro il Sassuolo: i ragazzi di Luciano Spalletti puntano alla scudetto ma non sono ammessi altri passi falsi in avvio di questo campionato, bisogna subito tornare ai tre punti e regalare una gioia ai propri ...

Rivoluzione Dazn. Ora per vedere la Serie A è obbligatorio Internet. I dati e gli utenti della prima giornata : Dazn ha radicalmente rivoluzionato il modo di vedere il calcio in Italia. La piattaforma streaming di Perform, che da quest’anno trasmette in diretta esclusiva tre incontri per ogni giornata della Serie A, ha modificato le abitudini degli appassionati che ora per vedere tutto il campionato devono sottoscrivere due abbonamenti (Sky detiene infatti i diritti sugli altri 7 incontri del weekend) e soprattutto possono vedere le tre partite su ...

Serie A - Gattuso e i giocatori del Milan sorpresi dalla sconfitta dell’Inter : Le chiacchiere da ombrellone sono una cosa, il calcio giocato un’altra. Questo, in sintesi, il pensiero che avrebbero espresso Rino Gattuso e i giocatori del Milan dopo la sconfitta dell’Inter nella partita d’esordio della Serie A 2018-2019 contro il Sassuolo. Sassuolo-Inter 0-1: a Milanello commentano la sconfitta dei nerazzurri Il capitombolo della squadra allenata da Luciano Spalletti ha fatto rumore anche dalle parti di ...

Serie A - le pagelle di Sassuolo-Inter : errore di Icardi in zona-gol : Dopo la sfida Sassuolo-Inter della prima giornata di Serie A, voti e pagelle sono decisamente deludenti per i nerazzurri. Purtroppo dopo la sconfitta, seppur di misura, i ragazzi di Luciano Spalletti hanno ricevuto molte critiche per via di una prestazione deludente. Il peggiore in campo è stato Dalbert, un parere che vede concordi i maggiori quotidiani sportivi tra cui la Gazzetta dello Sport e Tuttosport. Al di sopra della sufficienza, invece, ...

Serie A - Marani : 'Juve? Allegri deve osare ed evolversi. Inter rimandata - Milik vero grande acquisto del Napoli' : Ricomincia il campionato, una nuova vecchia Serie A: la Juve vince ma non convince, piace Cristiano Ronaldo ma non intriga momentaneamente il gioco offerto da Allegri, che dovrebbe cambiare qualcosa ...

VIDEO / Torino-Roma - 0-1 - : highlights e gol. Di Francesco : 'Gli elogi sui social non ci interessano' - Serie A - : VIDEO Torino Roma , 0-1, : highlights e gol della partita per la 1giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida all'Olimpico , 19 agosto, .

Serie A/ CR7 - attento all'Italia! Fantasma De Boer per l'Inter : Serie A: CR7, attento all'Italia! Debutto non facile nella Juventus per il portoghese, ma spicca la sconfitta con il Sassuolo per l'Inter. Fantasma De Boer per i nerazzurri.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:23:00 GMT)

Video/ Sassuolo Inter (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A - 1^ giornata) : Video Sassuolo Inter (1-0): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida. Nerazzurri ko a Reggio Emilia, decide il rigore di Berardi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 09:46:00 GMT)

Serie A - la moviola della 1ª giornata : Inter - il rigore ci sta. Toro - su Iago il Var non interviene : Si apre la seconda stagione arbitrale con la Var, quella della maturità. Il contributo tecnologico si conferma prezioso: quando Interviene, lo fa bene, evitando un errore. I casi di sabato lo ...

PAGELLE / Sassuolo Inter (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Sassuolo Inter: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. Domenico Berardi segna su rigore, i nerazzurri finiscono subito ko(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 23:16:00 GMT)

VIDEO Highlights prima giornata Serie A 2018-2019 : tutti i gol e le azioni migliori. Vincono Juventus e Napoli - crolla l’Inter : Nel weekend del 18-19 agosto si è giocata la prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Grande spettacolo e non sono mancati i colpi di scena: la Juventus ha sconfitto il Chievo all’ultimo minuto, successo di misura del Napoli nel big match contro la Lazio, la Roma si è imposta a Torino allo scadere, crollo dell’Inter sul campo del Sassuolo. Di seguito i VIDEO con gli Highlights delle partite, tutti i gol e i momenti ...

Serie A : il Sassuolo batte l'Inter 1-0 - decide Berardi su rigore LE FOTO : Il Sassuolo batte l'Inter 1-0. decide un rigore di Berardi LA CRONACA Gli altri risultait , CRONACA , Parma-Udinese 2-2 gol 43' Inglese; 59' Barilla; 65' DE Paul , r, ; 69' Fofana Empoli-Cagliari 2-0 gol 14' Krunic; 51' Caputo Bologna-Spal 0-1 gol 71' Kurtic Sampdoria-Fiorentina rinviata per ...

Serie A - 1^ giornata : Dzeko fa volare la Roma. Inter al tappeto. Crollo Cagliari - ride l’Empoli : Dzeko FA volare LA ROMA- In attesa di Atalanta-Frosinone, 1^ giornata di Serie A che va in archivio. Roma sbanca Torino grazie ad un gol di Dzeko all’ultimo respiro. Super gol dell’attaccante bosniaco: sinistro al volo ad incrociare sul palo lontano della porta difesa da Sirigu. Primi tre punti per i giallorossi, primo passo falso […] L'articolo Serie A, 1^ giornata: Dzeko fa volare la Roma. Inter al tappeto. Crollo Cagliari, ...