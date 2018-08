Serie A | arbitri secondo giornata | Irrati per Juve-Lazio | Napoli-Milan a Valeri

Serie A - furia Torino : 'Partita spostata dagli arbitri - mancata equità di giudizio' : La gara è stata spostata dagli arbitri Ai microfoni di Sky Sport ha invece parlato Iago Falque: In occasione del gol, non credevo fosse fuorigioco. Ma il VAR c'è per questo, dà e toglie. Poi però ...

Prima di Serie A : tutte le partite - gli orari e arbitri. Pasqua per il debutto di Cristiano Ronaldo alla Juve : Glli arbitri della Prima giornata di Serie A, in programma domenica 19 agosto alle ore 20.30, sono i seguenti: Atalanta-Frosinone, lunedì 20, ore 20.30,: Piccinini; Bologna-Spal: Giacomelli; Chievo-...

Arbitri Serie A - le designazioni della prima giornata : Arbitri Serie A – Attesa finita, inizia il campionato di Serie A. Si rendono noti i nominativi degli Arbitri , degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la prima giornata di andata del Campionato di Serie A 2018/19 in programma domenica 19 agosto alle ore 20.30. ATALANTA – FROSINONE Lunedì 208 h.20.30 PICCININI PRETI – ROCCA IV: ABISSO VAR: FABBRI AVAR: LO CICERO BOLOGNA – ...

Serie A - debutta il fuorigioco in 3D. Arbitri : bocciato Gavillucci : "Da un punto di vista tecnologico ci saranno delle novità per quanto riguarda il fuorigioco in 3D: renderemo ancora più preciso quel discorso dei centimetri che può aver creato qualche problema in ...