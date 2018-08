Selena Gomez avrebbe paura di non trovare qualcuno all’altezza dell’ex Justin Bieber

MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2018 - VINCITORI E PREMI/ Video : Selena Gomez grande assente - ecco perché : Tutte le anticipazioni sugli Mtv Video MUSIC AWARDS, l'evento MUSICale più atteso dai giovani di tutto il mondo. Per l'Italia c'è Elettra Lamborghini, volto della rete fin da Geordie Shore.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:07:00 GMT)

L’emozionante discorso di Selena Gomez sul trapianto di rene subito e la donazione di organi (video) : Un intenso discorso di Selena Gomez sul trapianto di rene che ha subito lo scorso anno e che le ha salvato la vita si è trasformato in un enorme ringraziamento al pubblico che l'ha sostenuta con affetto e solidarietà. L'attrice, popstar e produttrice ne ha parlato apertamente durante la sua partecipazione al WE Day!, un evento di beneficenza per bambini che si è tenuto ad aprile: la registrazione dell'intervento della Gomez è stata divulgata ...

Selena Gomez e l’amicizia al femminile - tatuata sulla pelle : L’amicizia al femminile, quando è sana, è una delle risorse irrinunciabili della vita, e va custodita, come un tesoro. Lo sa bene Selena Gomez, che con le sue best friends ha un rapporto più che speciale, appena festeggiato con dei tatuaggi gemelli. L’occasione, il compleanno di una di loro, Courtney Barry, 26 anni appena compiuti. Ed è stato proprio durante la festa che la cantante e le amiche si sono tatuate il numero 4, chi sul ...

Selena Gomez in bikini su Instagram - la fan la critica : «Sei grassa». Ma la foto è record di like : Selena Gomez posta su Instagram le foto delle vacanze, ed è subito boom di like. La cantante, che è una delle star più seguite sui social, ha condiviso alcuni scatti che la...

Justin Bieber e Hailey rimandano il matrimonio : Selena Gomez ripensa all’ex : Quando si sposano Justin Bieber e Hailey Baldwin? Intanto Selena Gomez ripensa all’ex fidanzato Justin Bieber e Hailey Baldwin non hanno fretta: il matrimonio non verrà celebrato entro la fine del 2018 e neppure prima della metà del 2019. Come fa sapere People, i preparativi delle nozze non sono ancora iniziati: la coppia intende godersi […] L'articolo Justin Bieber e Hailey rimandano il matrimonio: Selena Gomez ripensa all’ex ...

Selena Gomez parla del nuovo album e si lascia sfuggire il titolo di una canzone : "Le nuove canzoni sono una bomba!"

Selena Gomez continua a guardare le vecchie foto con Justin Bieber : Ecco perché non riesce a liberarsene

Selena Gomez posta le sue curve morbide e conquista 6 milioni di like in 10 ore : Certo, il gioco è facile quando con 140 milioni di follower sei la più seguita al mondo. Ma l'exploit, che rischia di oscurare quello del post del suo compleanno che l'ha vista raggiungere 8 milioni ...

Nel nuovo album di Selena Gomez molte collaborazioni : “È finito - uscirà presto”. E svela la sua traccia preferita : Il nuovo album di Selena Gomez è pronto: solo qualche mese fa la popstar aveva dichiarato che avrebbe preso tutto il tempo necessario per portare a termine un lavoro che fosse all'altezza delle sue aspettative, prefigurando un'attesa lunga perfino degli anni, ma evidentemente gli ultimi mesi sono stati proficui per la lavorazione del disco. La cantante e attrice ha annunciato di aver portato a termine il progetto, il seguito di Revival del ...

Selena Gomez - in arrivo l’album per dimenticare Justin Bieber : Nuova vita, nuovo album. Selena Gomez prova a mettersi alle spalle la lunga relazione con Justin Bieber annunciando l’imminente uscita del suo ultimo disco, tre anni dopo Revival: «L’ho terminato, sta per arrivare», ha annunciato la cantante americana nella diretta Instagram dell’amica Connar Franklin. «Sarà una raccolta molto personale», aveva dichiarato qualche settimana fa. «Ero spaventata dal realizzare un nuovo cd, volevo creare qualcosa di ...

La mamma di Selena Gomez parla di Demi Lovato e posta una foto tenerissima : "Ti amiamo Demi"

Selena Gomez ha festeggiato il compleanno con un party dedicato all'Italia : Tra cacio e pepe e canzoni in dialetto

Selena Gomez : ecco il dolce regalo che Taylor Swift le ha fatto per il compleanno : BFF <3

Selena Gomez - da stellina Disney a popstar - VIDEO GALLERY - 1 / 11 - : 22 lug 2018 - Quando Selena Gomez ha messo per la prima volta piede nel mondo dello spettacolo era solo una bambina: aveva solo dieci anni quando venne scelta per una parte della serie tv 'Barney Friends'. Dai riflettori non se n'è praticamente mai andata...