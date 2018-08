Scuola non responsabile per autocertificazioni false

Scuola/ Cosa fare quando la Costituzione non interessa più? : Una bella sfida per chi insegna è quella che deriva dall'appassionare i ragazzi alla storia dei loro padri. Solo così si può tramandare il rispetto vero della Costituzione. FABRIZIO FOSCHI(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 06:09:00 GMT)SCUOLA/ Ponte Morandi, la domanda di Giobbe non si può evitare, di F. FoschiSCUOLA/ Il compito dei prof, aiutare i giovani a guardare in faccia il vuoto che li assedia, di V. Capasa

"Senza vaccini non si entra a Scuola" : il comune di Milano avverte le famiglie : Un avviso è stato inviato alle 600 famiglie che non hanno ancora provveduto a fornire la documentazione necessaria. Ultima...

Scuola - beffa in vista per i docenti non in possesso di abilitazione : I concorsi destinati ai docenti della Scuola non in possesso di abilitazione - per docenti con 3 anni di servizio negli ultimi otto e per laureati con 24 CFU in discipline antropo " psico " ...

Scuola/ Ponte Morandi - la domanda di Giobbe non si può evitare : La figura di Giobbe riassume tutta la dinamica dell'educazione, tensione continua tra ideale e reale. E la domanda di Giobbe sul male esige una risposta. FABRIZIO FOSCHI(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Adolescenti "feriti" e senza evidenze, ecco perché i prof perdono la sfida, di F. FoschiSCUOLA/ La storia in rete? Il web può sostituire il libro, ma non il prof, di F. Foschi

Scuola - diplomati magistrale : ‘falsi ruoli’ ed ‘esperienza che non conta nulla’ : La storia di Marcella Franceschino, raccontata in prima persona al quotidiano ‘Repubblica’, è uno dei tanti casi che riguardano i diplomati magistrale. La maestra con diploma magistrale (non abilitata) è inserita nelle graduatorie con riserva grazie ad un ricordo al Tar ed entrerà in ruolo. Il problema è che, per come stanno le cose oggi, ‘mi assumeranno per […] L'articolo Scuola, diplomati magistrale: ‘falsi ...

Paritaria non è Scuola di serie B : lettera : Nella Paritaria si insegna con gli stessi titoli richiesti nella scuola statale e si maturano 12 punti ogni anno ( aggiornando la seconda fascia di istituto puntualmente ogni tre anni) esattamente come avviene nella scuola pubblica. La scuola Paritaria non è scuola di serie B. Anzi, lo è dal punto di vista economico, visto che […] L'articolo Paritaria non è scuola di serie B: lettera proviene da scuolainforma.

Scuola - Diplomati magistrali : ‘Il decreto Dignità non risolve nulla - ecco perché’ : Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, è intervenuto nella trasmissione radiofonica Gr1 Economia, su Rai Radio Uno, parlando del decreto Dignità ed, in particolare, della questione riguardante i Diplomati magistrali.‘Con le decisioni prese sui precari della Scuola con il decreto Dignità – ha spiegato il presidente del giovane sindacato – il problema dei maestri con diploma magistrale è tutt’altro che risolto. Perché ...

Vaccini - il nonno medico : “Mia nipote di 6 anni è immunodepressa - come può andare a Scuola?” : Il nonno medico internista e infettivologo: "Ho una nipotina di appena sei anni operata tre mesi fa per una rarissima forma di cancro ovarico ed attualmente in chemioterapia. E ora cosa si fa? Non la mandiamo a scuola? O la mettiamo in una classe di bimbi vaccinati? e chi mi garantisce che le autocertificazioni siano attendibili?Continua a leggere

L'appello per l'alberghiero : "Stresa non perda il Maggia : la Scuola è parte della città" : Il mondo imprenditoriale Gli stresiani impegnati nel settore alberghiero come la pensano? 'Come tutti i concittadini mi spiacerebbe veder il Maggia in un'altra località. Quando con colleghi stranieri ...

Riforma della Scuola - come quasi sempre non si torna indietro! : Riforma della scuola, non si torna indietro! Il motivo è semplice, come annunciato praticamente dal Premier G.Conte: la scuola non è una priorità! Le responsabilità politiche, ma anche le nostre. Riforma della scuola, non si farà! Su questa testata è stata pubblicata questa breve parte della conferenza del Premier G. Conte. La domanda al […] L'articolo Riforma della scuola, come quasi sempre non si torna indietro! proviene da ...

Scuola : assunzioni ma non per tutti : Nella Scuola pubblica si prepara una nuova infornata di assunzioni di nuovi insegnanti. Qualche esponente parlamentare si spinge a dichiarare che questo è un grande successo. Rispetto allo scorso anno l’aumento di assunzioni è notevole. L’onorevole della Lega Sasso rilascia un comunicato stampa nel quale esprime la soddisfazione per questi numeri, in risposta a chi […] L'articolo Scuola: assunzioni ma non per tutti proviene da ...

Vaccini - i presidi : "Senza certificato Asl non si entra a Scuola" : I dirigenti dopo un incontro al ministero: "Non è possibile far prevalere la circolare Grillo-Bussetti. Per ora resta in vigore la Legge Lorenzin"

Scuola/ Dalle elementari alle medie : quelle domande che genitori e prof non possono evitare : Il passaggio Dalle elementari alle medie spesso desta preoccupazioni negli adulti. Che rischiano di proiettare sui figli domande sbagliate. RAFFAELA PAGGI(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Adulti e giovani, come non confondere la felicità con un divano, di R. PaggiSCUOLA/ Quell'idea bislacca di bambino che fa male alle maestre, di C. Bagnoli

Vaccini - lo strappo dei presidi : «Senza certificato dell’Asl non si entra a Scuola» Autocertificazioni e sanzioni : le novità : Lo fa sapere l’Associazione nazionale presidi, in contrasto con la nuova circolare del ministro Grillo