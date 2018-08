Scossa di terremoto nelle Isole Aleutine DATI

Terremoto : forte Scossa nel Pacifico davanti all’Oregon Perché è campanello d’allarme : Un sisma di magnitudo 6.3 mette in allarme una zona dove nel 1700 avvenne un Terremoto devastante seguito da uno tsunami distruttivo. L’area è conosciuta per la pericolosità sismica

Terremoto in Puglia - M 3.1 a Foggia/ Ultime notizie - trema la Costa Garganica : doppia Scossa nel pomeriggio : Terremoto in Puglia: doppia scossa di M 3.1 e M 2.1 sulla Costa Garganica (Foggia) nel pomeriggio di oggi. I comuni coinvolti e le notizie INGV in tempo reale.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:15:00 GMT)

Terremoto oggi in Puglia : Scossa sulla Costa Garganica [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Forte Scossa di terremoto in Venezuela : avvertita anche in Colombia : L'epicentro della Forte scossa registrata in Venezuela, che non ha ancora una magnitudo Richter definitiva, è stato nello Stato di Sucre. Ma il terremoto è stato avvertito in una...

Vanuatu - Scossa terremoto magnitudo 6.7 : ANSA, - ROMA, 22 AGO - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.7 è stata registrata alle 9:32 ora locale , 00:32 in Italia, in mare nello stato insulare di Vanuatu, nell'oceano Pacifico meridionale. ...

Fortissima Scossa di terremoto in Venezuela - panico tra la gente ma non ci sarebbero vittime : Fortissima scossa di terremoto lungo la costa nordorientale del Venezuela, avvertita anche a 400 km di distanza nella capitale Caracas, in Colombia e a Trinidad e Tobago. panico tra la popolazione, ma secondo quanto viene riferito non ci sono vittime.Dopo la scossa, che ha avuto magnitudo 7.3 - come ha stabilito il Servizio geologico Usa rivedendo la valutazione iniziale di 7.7 - molti edifici sono stati evacuati per paura di danni strutturali. ...

Scossa di terremoto 7.3 in Venezuela avvertita anche in Colombia : paura - edifici evacuati e gente in strada : Una forte Scossa di terremoto di magnitudo 7.3 è stata registrata ieri sera nel nord del Venezuela e avvertita fino in Colombia. Tanta la paura, con evacuazioni anche nella capitale Venezuelana Caracas. Non si segnalano però al momento particolari danni o feriti. Una Scossa di magnitudo 6.7 è avvenuta invece, stamani, al largo delle isole Vanuatu. ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 6.7 nello Stato insulare di Vanuatu : Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.7 è stata registrata in mare nello Stato insulare di Vanuatu, nell'oceano Pacifico meridionale. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e ...

CARACAS - TERREMOTO M 7.7 E RISCHIO TSUNAMI IN VENEZUELA/ Video - potente Scossa nello Stato di Sucre : TERREMOTO M 7.3 in VENEZUELA nello Stato di Sucre: potente scossa avvertita anche in Colombia e in gran parte del Nord del Sudamerica, alle ore 23:31 italiane(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 01:45:00 GMT)

Terremoto : forte Scossa nelle Isole di Vanuatu [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 6.9 in Venezuela [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - nuova Scossa in Molise : gente in strada - oltre 200 eventi da metà agosto : Una nuova scossa di Terremoto è stata avvertita in Molise, precisamente a Montecilfone, Campobasso,, epicento del sisma. LEGGI ANCHE Molise, nuova scossa nella notte: sono già 190 dal 14 agosto LEGGI ...

Terremoto - nuova Scossa in Molise : epicentro in provincia di Campobasso [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Scossa di terremoto magnitudo 3.2 al largo delle isole Eolie [DATI e MAPPE] : 1/4 ...