Saviano col sindaco di Riace | Un esempio per l' Italia

Roberto Saviano - ammazzano un pregiudicato in Calabria? Colpa di Salvini : Un fatto di cronaca nera. E, spiace dirlo, un fatto di cronaca nera che non lascia stupefatti per la zona , il Vibonese, che è una delle terre più dominate dalla mafia al mondo, in cui s'è consumato. ...

Saviano CONDANNATO PER GOMORRA/ 15.000 euro per diffamazione dell’imprenditore Vincenzo Boccolato : Roberto SAVIANO è stato CONDANNATO, insieme a Mondodari, per non aver corretto un passaggio del libro "GOMORRA" in cui si parla di Vincenzo Boccolato. Le ragioni del giudice(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 11:51:00 GMT)

De Luca contro Saviano e Gomorra/ La replica dello scrittore : "affermazioni ridicole - fiero del mio lavoro" : Vincenzo De Luca contro Roberto Saviano e Gomorra: “Camorra? C'è chi fa milioni con diritti autore e rovina intere generazioni”. La replica: "fiero del mio lavoro".(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:30:00 GMT)

De Luca contro Saviano : "C'è chi con i diritti d'autore sulla camorra ci fa i milioni". Lo scrittore : "Affermazioni ridicole" : "Ci sono persone che prendono i diritti sugli sceneggiati, si fanno i milioni". Finisce nel mirino di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, la serie tv Gomorra: il governatore non nomina Roberto Saviano ma sembra proprio che molti dei suoi strali siano rivolti a lui. "La camorra c'è", dice il governatore, un concetto che ribadisce più volte, a voler sottolineare che non sta rinnegando l'esistenza e la ...

Saviano insiste e sfida Salvini : "Difendo la Carta col mio corpo" : Roberto Saviano insiste. E torna a attaccare Matteo Salvini nel giorno in cui la procura di Roma lo ha iscritto nel registro degli indagati per diffamazione dopo la querela, su Carta intestata del ...

Salvini contro Saviano - Articolo 21 scrive a Conte 'Difenda la libertà di espressione' : Le associazioni chiedono che il premier 'si pronunci in modo fermo in difesa della libertà di espressione e manifestazione del pensiero, del diritto di cronaca, di critica e di satira, principi ...

Salvini contro Saviano - Articolo 21 scrive a Conte : "Difenda la libertà di espressione" : Migliaia di firme già raccolte dalla petizione online promossa dall'associazione insieme a Progressi, che è una lettera aperta al presidente del Consiglio: "Tutelare diritti fondanti della Repubblica"

“Durissimo”. Salvini - quel particolare (pesantissimo) sulla denuncia a Saviano. Il dettaglio che ha lasciato tutti senza parole : una querela che farà molto discutere : Non è stato Matteo Salvini a denunciare Roberto Saviano, ma il ministro degli Interni. Cambiamento sostanziale, seppur solo di forma, che sta a dimostrare tutto il peso politico che il leader della Lega vuole usare per effettuare un’operazione di questo genere. Il tutto su carta intestata del Viminale e presentata “in quanto ministro dell’Interno”. La denuncia, pubblicata integralmente dall’HuffPost, è stata depositata ...

SONDAGGI POLITICI/ Scontro Saviano-Salvini sui migranti : il 63% sta col Ministro - solo il 17% per lo scrittore : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:45:00 GMT)

STAFFETTA ITALIA 4X400 ‘DI COLORE’/ Salvini contro Saviano : “bravissime le abbraccerò! Loro non clandestine” : Oro all'ITALIA nella STAFFETTA 4X400 femminile: le 4 ragazze "di colore" scatenano i social. Saviano-Renzi, "risposta a ITALIA razzista di Pontida e Salvini". Leader Lega, "le abbraccerò!"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Staffetta Italia 4x400 ‘di colore’/ Saviano-Renzi “risposta a razzismo di Salvini” : Meloni “strumentalizzate” : Oro all'Italia nella Staffetta 4x400 femminile: le 4 ragazze "di colore" scatenano i social. Saviano-Renzi, "risposta a Italia razzista di Pontida e Salvini". Meloni, "strumentalizzate"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:56:00 GMT)