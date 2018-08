Save The Children | minori della Diciotti arrivano da centri Libia

Migranti : Save The Children - minori sbarcati ridotti a scheletri (2) : (AdnKronos) - Il viaggio dalle coste dell'Africa è iniziato nella notte tra il 13 e il 14 agosto. Poi la settimana trascorsa in mane a bordo della Diciotti, prima del via libera di ieri del Viminale al loro sbarco. "Prima di poter partire sono rimasti in Libia a lungo, chi un anno, chi un anno e mez

Migranti : Save The Children - minori sbarcati ridotti a scheletri : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - Rinchiusi al buio per otto mesi, denutriti, con alle spalle periodi di detenzione in Libia lunghi anche tre anni. I 27 minori non accompagnati scesi dalla nave Diciotti, ormeggiata da lunedì al porto di Catania, hanno vissuto "orrori incredibili". Si tratta di 25 ragaz

Terremoto in Indonesia - Save The Children : forte preoccupazione per l’impatto psicologico sui bambini : Save the Children è estremamente preoccupatacirca l’impatto psicologico che il Terremoto che ha colpito Lombok rischia diavere sui bambini, mentre il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. L’Organizzazioneinternazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantireloro un futuro mette inoltre in guardia dai gravi rischi per la propriasicurezza e incolumità ai quali i minori potrebbero essere esposti quando, neiprossimi ...

Terremoto in Indonesia : Save The Children - in alcune aree di Lombok 8 case su 10 distrutte : “Ci sono state varie scosse di assestamento durante la notte come ci riferiscono i nostri operatori sul posto, e le persone sono scosse e traumatizzate, soprattutto i bambini che hanno vissuto il secondo Terremoto in una settimana,” ha dichiarato Silverius Tasman dell’organizzazione Yayasan Sayangi Tunas Cilik, partner locale di Save the Children, l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro ...

Save The Children - 100 bambini a rischio ogni giorno per il nuovo blocco delle forniture di combustibile al varco di Karem Shalom : Gaza Il blocco delle forniture di combustibile per Gaza scattato da ieri presso il principale varco israeliano di Kerem Shalom, secondo blocco in meno di un mese, mette a gravissimo rischio il ...

Gaza - Israele blocca il combustibile : allarme di Save The Children : Israele ha bloccato le forniture di combustibile a Gaza finché Hamas non fermerà ogni tipo di azione contro lo Stato ebraico. Il blocco è scattato ieri al varco israeliano di Kerem Shalom e ...

Save The Children - un bambino su due passa le vacanze a casa : Più della metà dei bambini e degli adolescenti, in Italia, non può fare una vacanza di almeno quattro giorni lontano da casa e oltre 3 ragazzi su 5 tra i 15 e i 17 anni di età, quasi il doppio ...

Save The Children - minori migranti costrette a prostituirsi per passare la frontiera : Il Rapporto di Save the Children "Piccoli schiavi invisibili 2018". Quasi 10 milioni di bambini e adolescenti, nel mondo, solo nel 2016 sono stati costretti in stato di schiavitù, venduti e sfruttati principalmente a fini sessuali e lavorativi. A dare le cifre di questo drammatico fenomeno e' 'Save the Children', ...

Save The Children : oltre 4mila minori migranti 'scomparsi' in Italia | : Presentato il rapporto "Piccoli schiavi invisibili 2018". L'abbandono del sistema di accoglienza espone i minori a rischi notevoli, in particolare per i più vulnerabili, come le ragazze minorenni ...