Sasha Grey musa della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia? In molti hanno notato

(Di giovedì 23 agosto 2018), ex icona delporno, “deldi? In, guardando il manifesto dell’edizione 2018 della kermesse,la somiglianza tra la ragazza ritratta, disegnata dal fumettista Lorenzo Mazzotti, e l’attrice hard, che è stata subito informata della straordinaria coincidenza. “Mi dicono alcuni amici – scrive lasul suo profilo Instagram – che quest’anno sono ladella Mostrad’artetografica di. In effetti la mia somiglianza con la protagonista del manifesto è notevole. Se così fosse, ringrazio il suo creatore, il geniale artista Lorenzo Mattotti, per questo grande onore. Amo l’Italia, il, non potrei chiedere di più”. Some friends have told me that I am the muse of this year’s Venice Film Festival. I must admit that the resemblance with the woman ...