“Sarai sempre con noi” Greta Celeste ennesima vittima della strada | morta a 23 anni

(Di giovedì 23 agosto 2018) Doveva essere il mese del riposo prima di tornare a capofitto sui libri e proseguire la propria carriera universitaria. Eppure, questo agosto 2018, la famiglia dinon lo dimenticherà mai più: una comunità in lutto, quella di Acate, comunità montana del ragusano, in Sicilia. Martedì 21 agosto, intorno alle ore 19, un impatto fatale ha portato via, troppo presto, la giovane, 23. Un incidentele che non le ha lasciato scampo, una carambola impazzita a bordosua Fiat Punto. Nessun coinvolgimento di terzi.per una dinamica che lascia ancora tutti senza parole. Un tragico destino: il sinistro si è registrato al tramonto, lungo laAcate-Macconi. La giovane donna ha perso il controllo dell’auto forse a causa del mantole reso viscido dalla pioggia in contrada Canalotti, in prossimità dell’agriturismo Al Carrubo. ...