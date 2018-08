Santa Rosa Santo del giorno | il 23 agosto si celebra la Santa patrona del Perù

L.Mancino - Conte-Di Maio stoppano la Lega "Lotta alla discriminazione è sacroSanta" : E' scontro nel governo sulla Legge Mancino. Il ministro leghista per la Famiglia, Lorenzo Fontana, ne chiede l'abolizione, appoggiato da Matteo Salvini. Ma arriva lo stop del leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: "Non si tocca. Non è nel contratto di governo" Segui su affaritaliani.it