Samsung Pay continua a crescere | ha superato quota 1 | 3 miliardi di transazioni ed è

Niente più Samsung Pay sui device di fascia economica : la decisione dell’azienda : Samsung Pay non verrà più integrato sui device di fascia bassa del colosso asiatico: questa sembra essere la decisione presa dal produttore. Si tratta di una scelta che l'OEM ha adottato già da diverso tempo, anche se fin qui mai ufficializzata. Basti pensare che dei dieci ultimi modelli presentati solo i Galaxy S9 e Galaxy A8 includono la tecnologia di pagamenti mobile (in pratica gli smartphone dal prezzo inferiore ai 500 euro non prevedono ...

Nuovi accordi per Samsung Pay - prospettive interessanti per i Samsung Galaxy compatibili : Ci sono interessanti novità all'orizzonte per gli utenti che hanno voglia di approfondire il discorso relativo a Samsung Pay. Il servizio concepito dal produttore coreano per alcuni tra gli smartphone più popolari in circolazione, infatti, è stato lanciato appena tre mesi fa, ma già oggi vede gettate le basi per uno sviluppo significativo da tenere sotto stretta osservazione. Dopo la sua estensione a modelli più datati, come avete osservato dal ...