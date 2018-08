Samsung aggiorna Galaxy S5 Mini a oltre 4 anni dal lancio

Arriva il turno dei Samsung Galaxy S8 TIM : aggiornamento di agosto compiuto : Rilascio avvenuto anche per i Samsung Galaxy S8 TIM nell'ambito dell'aggiornamento con patch di sicurezza di agosto: il tutto è stato reso possibile grazie all'innesto della serie firmware 'XXU3CRGH', con dimensioni di 365,26MB. Oltre a determinare un incremento del livello di protezione del sistema operativo, il pacchetto integra anche una qualche novità relativa al Game Launcher, sebbene non sia stato esplicitato ad esattamente cosa il ...

Dal 23 agosto Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con aggiornamento di agosto : problemi Instagram? : Ci stanno arrivando proprio in questi minuti le prime segnalazioni da parte dei possessori di un Samsung Galaxy S7 o S7 Edge che stanno ricevendo l'aggiornamento di agosto. A distanza di pochi giorni dal rollout del firmware precedente ottimizzato sui modelli brandizzati TIM, dunque, occorre rivolgere lo sguardo in avanti per comprendere quale sia il reale impatto di un pacchetto software del genere sul device. In molti, effettivamente, erano in ...

Quali Samsung Galaxy riceveranno l’aggiornamento Android Pie 9.0? Lista e tempistiche : Tempo di primi bilanci per gli utenti in possesso di smartphone di ultima generazione, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti Samsung Galaxy che da un punto di vista hardware e software possiamo considerare più avanzati. Inutile dire che le considerazioni di questi giorni gravitano attorno all'aggiornamento del sistema operativo Android Pie 9.0, se pensiamo che ad inizio settimana abbiamo già avuto modo di menzionare una svolta preliminare ...

Dal 21 agosto l’aggiornamento del mese su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Vodafone : Arriva anche per i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus brandizzati Vodafone l'aggiornamento con le patch di sicurezza di agosto, all'interno dei pacchetti G960FXXU2BRGA e G965FXXU2BRGA, contraddistinti da un peso specifico di 410MB (proprio per questo ne consigliamo, scusate la banalità, il download sotto rete Wi-Fi). Il rilascio è partito via OTA (Over-The-Air): potreste ricevere la relativa notifica nell'arco delle prossime ore (controllate anche ...

Samsung Galaxy J6 (2018) si aggiorna in Italia con le patch di agosto : Samsung Galaxy J6 (2018) riceve un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di agosto 2018: l'Italia è il primo Paese in Europa ad accogliere il nuovo firmware J600FNXXU3ARH1. L'articolo Samsung Galaxy J6 (2018) si aggiorna in Italia con le patch di agosto proviene da TuttoAndroid.

Un altro aggiornamento di agosto per Samsung Galaxy Note 8 : si parte da UK e EAU : Ecco arrivare a boro del Samsung Galaxy Note 8 un secondo aggiornamento basato sulle patch di sicurezza di agosto, contraddistinto dalla serie firmware N950FXXU4CRH3, e sempre destinato ai modelli equipaggiati con il processore Exynos 8890. Sul fronte sicurezza non dovrebbero esserci cambiamenti, al contrario di quanto si registrerebbe relativamente ai vari sensori che caratterizzano il dispositivo, fatta eccezione per il lettore di impronte ...

Samsung Galaxy Note 8 si aggiorna con la seconda patch di sicurezza di agosto : Un nuovo aggiornamento di sicurezza per il Samsung Galaxy Note 8 è già disponibile nel Regno Unito e negli Emirati Arabi Uniti. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy Note 8 si aggiorna con la seconda patch di sicurezza di agosto proviene da TuttoAndroid.

Punti forti e deboli dell’aggiornamento XXU2ERGE su Samsung Galaxy S7 TIM : Da qualche giorno a questa parte si sta intensificando per i Samsung Galaxy S7 TIM la distribuzione dell'aggiornamento di luglio (G935FXXU2ERGE), avente un peso di 514,84MB, e che per la verità arriva con un certo ritardo rispetto alla tabella di marcia, trovandoci adesso ad agosto inoltrato. Chiusa questa piccola parentesi circa i tempi di roll-out, che lasciano il tempo che trovano e che non possiamo in alcun modo controllare, passiamo al ...

In gran considerazione il Samsung Galaxy Note 9 : primo aggiornamento e manuale utente : Le vendite del Samsung Galaxy Note 9 non sono ancora partite, ma il dispositivo ha iniziato a ricevere il suo primo aggiornamento attraverso la serie firmware N960FXXU1ARH5, contraddistinta da una date build risalente al 7 agosto e dalla patch di sicurezza dello stesso mese (la versione OS di riferimento corrisponde ad Android 8.1 Oreo). Il pacchetto garantisce l'innesto di una nuova funzionalità, vale a dire la possibilità di scelta, ...

Samsung Galaxy Note 9 riceve un primo aggiornamento per la modalità Super Slow-mo : Arriva il primo aggiornamento software per Samsung Galaxy Note 9 e introduce un toggle per decidere se girare per 0,2 o per 0,4 secondi in Super Slow-mo in manuale. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 riceve un primo aggiornamento per la modalità Super Slow-mo proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in arrivo per Huawei P20 Pro (patch di giugno) e Samsung Galaxy Note 8 : Era accaduto di recente con i Galaxy S7 ed accade nuovamente con il Samsung Galaxy Note 8: nonostante le patch di sicurezza fossero […] L'articolo Aggiornamenti in arrivo per Huawei P20 Pro (patch di giugno) e Samsung Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Più duratura la batteria di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : bene l’aggiornamento di agosto : Appare aumentata la durata della batteria dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: l'aggiornamento di agosto sembra stia sorridendo alle varianti internazionali, vale a dire quelle equipaggiate con il processore Exynos, più volte accusate di succhiare più energia rispetto alle controparti alimentate dal SoC Snapdragon 845. L'upgrade, il cui rilascio ha avuto inizio nel nostro territorio a partire dalla scorsa settimana, sembra aver giovato all'autonomia ...

L’aggiornamento di sicurezza di agosto potrebbe migliorare la batteria dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : Pare che la durata della batteria dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus Exynos sia migliorata con l'aggiornamento di sicurezza del mese di agosto L'articolo L’aggiornamento di sicurezza di agosto potrebbe migliorare la batteria dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

L’app Samsung Gear si aggiorna e… sparisce! Niente paura - ha solo cambiato nome in Galaxy Wearable : Avete cercato senza successo l'app Samsung Gear? Niente paura, il vostro Galaxy non ha alcun problema: ha solo cambiato nome. Vediamo perché L'articolo L’app Samsung Gear si aggiorna e… sparisce! Niente paura, ha solo cambiato nome in Galaxy Wearable proviene da TuttoAndroid.