Salvini | «Sulla Diciotti tutti illegali» Di Maio | «Se l’Ue non ci aiuta taglieremo i

Migranti - Salvini : “Sulla Diciotti sono tutti illegali”. Di Maio : “Se l’Ue non ci aiuta taglieremo i fondi” : «Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. Voi sapete che in Australia c’è il principio del no way, nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano. A questo si deve arrivare anche in Europa». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo dice ai microfoni di Rtl 102,5, mentre per i Migranti comincia il terz...

Salvini : "I migranti sulla nave Diciotti sono tutti illegali" : Salvini: "I migranti sulla nave Diciotti sono tutti illegali" Il ministro: "Basta arrivi, facciamo come l'Australia". Malumori nel M5s per l'attacco a Fico, ma nessuno difende il presidente della Camera. Garante dei detenuti: "Gravi violazioni a bordo". L'Onu: "Fateli sbarcare". Protesta al ...

Matteo Salvini - mancava solo Fabio Fazio sulla nave Diciotti : 'Ecco chi si rivede' : Sul caso della nave Diciotti, bloccata al porto di Catania con circa 150 persone a bordo, è ormai partita la gara a sinistra per lanciare la frase più a effetto. L'ultimo solo in ordine di tempo è il ...

Sulla Diciotti - Salvini misura la sua forza : Sulla nave Diciotti è in corso una prova di forza tra il ministro dell'interno, gli altri membri dell'esecutivo, la magistratura e il Colle. Stavolta l'Europa è in fondo alla lista

150 migranti ancora sulla Diciotti. Salvini : 'Quelli sono tutti illegali' : Dopo il duro scontro tra Salvini e Fico, la decisione di far scendere almeno i 27 minori non accompagnati. Oltre ad Agrigento, indaga anche la Dda di Palermo: ipotesi di associazione mafiosa ...

Salvini sul caso Diciotti : “Tutti illegali sulla nave - non temo nessuno! Voglio il modello australiano!” : Diciotti, Salvini: “Per migranti illegali seguo il modello australiano, non temo assolutamente nulla, ho la coscienza a posto” “Il mio obiettivo è il No Way australiano. sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. L’Italia non è più il campo profughi d’Europa. Con la mia autorizzazione non scende nessuno”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, spiegando: “Con Di Maio lavoro ...

Salvini : sulla Diciotti tutti immigranti illegali : Roma, 23 ago., askanews, - Quelli sbarcati nella notte dalla nave Diciotti a Catania 'sono tutti minori non accompagnati. Vorrei vedere in faccia quelle madri e quei padri che mettono su gommoni mezzi ...

Migranti - Salvini : “Sulla Diciotti sono tutti illegali”. Lite con Fico : «Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. Voi sapete che in Australia c’è il principio del no way, nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano. A questo si deve arrivare anche in Europa». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo dice ai microfoni di Rtl 102,5, mentre per i Migranti comincia il terz...

Salvini : "Per i migranti modello Australia" "Sulla Diciotti tutti illegali" : "Il mio obiettivo è il No Wayaustraliano. Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali.L'Italia non e' piu' il campo profughi d'Europa. Con la miaautorizzazione, dalla Diciotti, non scende nessuno".

Salvini : sulla Diciotti tutti illegali - pronto ad andare dai pm : Roma, 23 ago., askanews, - Quelli sbarcati nella notte dalla nave Diciotti a Catania 'sono tutti minori non accompagnati. Vorrei vedere in faccia quelle madri e quei padri che mettono su gommoni mezzi ...

Salvini : sulla Diciotti tutti illegali - pronto ad andare dai pm : Roma, 23 ago., askanews, - Quelli sbarcati nella notte dalla nave Diciotti a Catania "sono tutti minori non accompagnati. Vorrei vedere in faccia quelle madri e quei padri che mettono su gommoni mezzi ...

Migranti - Salvini : sulla nave Diciotti sono tutti illegali - : Ancora incerto lo scenario per i 148 Migranti rimasti a bordo . Il ministro dell'Interno sulla polemica con Fico: fa il contrario del M5s, problema loro. Il procuratore di Agrigento in visita sull'...

Migranti - Salvini : "Sulla nave Diciotti sono tutti illegali" : Migranti, Salvini: "Sulla nave Diciotti sono tutti illegali" Ancora incerto lo scenario per i 148 Migranti rimasti a bordo . Il ministro dell'Interno sulla polemica con Fico: fa il contrario del M5s, problema loro. Il procuratore di Agrigento in visita sull'imbarcazione: "Bambini soli e tanti malati di ...

Sergio Mattarella - il retroscena sulla telefonata a Giuseppe Conte. Il piano : isolare Matteo Salvini : I retroscena dei quirinalisti descrivono Sergio Mattarella come 'preoccupato e irritato' per il caso Diciotti , la nave della Guardia Costiera con a bordo l'equipaggio italiano e 177 migranti che da ...