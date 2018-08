Salvini parla della Diciotti e indossa la polo degli Alpini | l’Ana replica | “Siamo

Diciotti - Salvini : "Fico ha tanto tempo per parlare. Sui migranti l'obiettivo è il No Way australiano" : 14.10 - Il ministro dell’Interno Matteo Salvini oggi ha detto che il modello per la non accoglienza dei migranti che predilige e il No Way australiano. Ma che cos'è? Di cosa si tratta? La stretta sui migranti in Australia comincia nel 2013 con il "Sovereign Borders" - ai tempi del governo Abbott - che si è tradotto nel respingimento e nella deportazione nei paesi d’origine dei migranti arrivati illegalmente via mare in territorio australiano, ...

Nave Diciotti - Fava : “Salvini parla di palestrati? Salga a bordo - parli con loro e senta le loro storie” : “Il ministro dell’Interno, che parla di ‘palestrati’, dovrebbe venire qui, salire a bordo, interrompere le sue vacanze, misurare il grado muscolare di questi migranti e farsi raccontare le loro storie: parlare con una ragazza che gli racconterebbe, mostrandogli le ferite, di due anni trascorsi a essere venduta da un clan all’altro in Libia, e naturalmente violentata a ogni passaggio di proprietà fino a quando ha ...

Diciotti - parla il procuratore Patronaggio : "Realtà devastante - non si scappa da norme"; Salvini sfida la Procura : "Non sono ignoto" - vd - : "Nessuno scontro con la politica e il governo, ma l'apertura di un fascicolo era 'necessaria' per compiere una ispezione sulla nave Diciotti, su cui c'è 'una realtà devastante".

Salvini ora attacca Fico : "Ha tempo per parlare..." : Non si chiude il duello a distanza tra il ministro degli Interni e il presidente della Camera Roberto Fico. Sul caso della nave Diciotti si è consumato uno scontro istituzionale tra il Viminale e la presidenza della Camera. Da una parte il grillino che ha chiesto lo sbarco immediato dei migranti a bordo, dall'altro invece c'è il Ministero degli Interni che ha bloccato tutto attendendo garanzie dall'Ue su una ripartizione per quote dei migranti a ...

Diciotti - Salvini : accuse non mi toccano - pronto a parlare con Pm : Roma, 23 ago., askanews, - 'Non mi tocca nessuna accusa che mi hanno fatto: se c'è qualche procuratore che mi vuole indagare e interrogare sono pronto anche domattina a spiegare le mie ragioni'. Lo ha ...

Salvini : sul caso Diciotti mi autodenuncio - voglio parlare con i pm : 'Se qualche procuratore mi vuole indagare e interrogare, io sono pronto a spiegare le mie ragioni'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite a Rtl 102.5. 'Perché aprire un'inchiesta ...

Salvini : sul caso Diciotti mi autodenuncio - voglio parlare con i pm : "Se qualche procuratore mi vuole indagare e interrogare, io sono pronto a spiegare le mie ragioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite a Rtl 102.5. "Perché aprire un'inchiesta contro ignoti? Io mi autodenuncio, sono qua, sono ministro dell'Interno - ha precisato il vicepremier - e ritengo mio dovere difendere la sicurezza e i confini del nostro ...

Lo scontro Saviano-Salvini sulla Diciotti e il contrattacco di Atlantia. Di cosa parlare a cena : Creare problemi senza soluzioni è esattamente e violentemente l'opposto di ciò che dovrebbe fare la politica. Eccoci a Catania, e ora, con la magistratura in azione a tutela dei minori, al cortocircuito tra governo e una diramazione dello stato come la Guardia Costiera si aggiunge lo scontro istituz

Cosenza - cittadini alla parlamentare M5S : “Aprite i porti”. Lei : “Non decido io. Governare con Salvini non è una passeggiata” : “Io sono ovviamente favorevole ad aprire i porti ai migranti e credo che dobbiamo essere orgogliosi del modello Riace creato da Mimmo Lucano. Purtroppo Governare con la Lega di Matteo Salvini non è una passeggiata di salute”. Risponde così la deputata calabrese del M5S, Annalaura Orrico, intervenuta a un dibattito al Cleto Festival, nell’antico borgo in provincia di Cosenza, a chi nel pubblico la contestava urlando: ...

“La verità su questa foto”. Il ‘famoso’ scatto con Salvini : ora parla il venditore di spiaggia : Esulta Matteo Salvini. Il capo politico della Lega ha annunciato con orgoglio i risultati di questi mesi di ‘Spiagge sicure’, l’atto con cui il ministero dell’Interno ha stanziato risorse da destinare ai Comuni per rendere più vivibili i litorali. Secondo il Viminale in questa estate sono state elevate oltre 1.700 contestazioni e sono stati sequestrati più di 133mila beni per un valore di circa 900mila euro. I Comuni potevano ...

Roma. Ponte Magliana - Morassut (PD) : “Salvini - ma di cosa parla?” : “Questa mattina il ministro Salvini ha dichiarato che presto metterà mano anche al Ponte Morandi alla Magliana che è pericolante, dimostrando ignoranza e approssimazione. Ma di cosa parla?” Così in una nota il deputato e membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico, Roberto Morassut. “Il Morandi della Magliana sta sul primo tratto della Roma Fiumicino, autostrada in carico ad Anas, mentre il viadotto Magliana è un ...

Per favore smettiamola di parlare dei selfie di Salvini : Matteo Salvini ai funerali di Stato (Foto Stefano Cavicchi/LaPresse) Cosa ricorderanno gli italiani del funerale di Stato di 19 persone morte nel crollo del ponte Morandi di Genova celebrato sabato scorso? Non la sentita omelia del cardinale Angelo Bagnasco o l’intervento dell’imam Salah Hussein, né il dolore e la compostezza di migliaia di persone. Si ricorderanno, ci ricorderemo, lo scarto, il ritaglio, il collaterale, il vuoto di ...

Disastro Genova - Salvini : 'Non è il momento di parlare di revoca delle convenzioni' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. ore 12.25 Il Governo valuta la concessione della A10 ad Anas. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, dopo la revoca ...

Salvini : "Non è il momento di parlare di concessioni" : "Stiamo lavorando con gli avvocati e di sicuro va rivisto tutto il sistema delle concessioni, c'è chi ha fatto soldi a palate e mentre registra a bilancio miliardi di utile rivede al ribasso le cifre ...