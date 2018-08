Salvini | Fico fa il contrario del governo | ma è problema M5S

Diciotti - nave bloccata a Catania per terzo giorno. Salvini : “Non temo intervento del Colle. Fico? Fa il contrario del M5s” : terzo giorno bloccata al porto di Catania: la nave Diciotti della Guardia costiera italiana ha attraccato in Sicilia ma non ha ancora ricevuto l’autorizzazione a far scendere i 15o migranti presenti a bordo. Nella notte e dopo i numerosi appelli sono stati fatti scendere i 27 minori non accompagnati. Chi si oppone pubblicamente all’accoglienza e alla gestione delle persone in arrivo dalla Libia è il ministro dell’Interno Matteo ...

Nave Diciotti a Catania: Salvini blocca Toninielli, "no soluzione per 177 migranti a bordo, serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato". Pm Agrigento a bordo

Nave Diciotti - Salvini : "I 29 minori scendano. Fico faccia il suo lavoro che io faccio il mio" : Matteo Salvini ha tenuto una diretta Facebook questa sera, poco dopo le 19, che ha presentato scrivendo:"Ho promesso di difendere confini e sicurezza degli Italiani, questo faccio da due mesi da quando sono ministro, questo continuerò a fare. 700.000 immigrati sbarcati coi governi di sinistra mi sembrano abbastanza! Vogliono processarmi o arrestarmi? facciano pure, io non sono solo. P.s. I buonisti di sinistra che vogliono i “porti aperti” a ...

Fico replica a Salvini : "Io eletto per difendere dignità umana" : A Matteo Salvini che lo ha invitato a "fare il suo lavoro da Presidente della Camera" che a fare il ministro dell'Interno ci pensa lui, Roberto Fico ha risposto, poco dopo la diretta del vicepremier e leader del Carroccio, con un tweet in cui ha scritto: "Buona notizia che il governo abbia deciso di far scendere i minori dalla Diciotti. Per me far il presidente della Camera significa fare sì che lo Stato non rinneghi mai principi fondamentali ...

Diciotti - Fico risponde a Salvini : 21.41 Via Twitter arriva la risposta del presidente della Camera alle parole pronunciate nei suoi riguardi dal ministro dell'Interno, Salvini. "Buona notizia che il governo abbia deciso di far scendere i minori della Diciotti. Per me fare il presidente della Camera significa far sì che lo Stato non rinneghi mai princìpi fondamentali e dignità umana. Sono stato eletto per questo -scrive Fico- rinunciando allo stipendio da presidente".

Nave Diciotti - Salvini fa scendere i minori e attacca Fico : "Il ministro sono io" | La replica : "Eletto perché Stato difenda la dignità umana" : Mentre la Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della Nave Diciotti dei 177 migranti, duro botta e risposta a distanza tra il ministro dell'Interno e il presidente della Camera

