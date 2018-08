Salvini e Diciotti | il pm avverte | Dal codice penale non si scappa

Diciotti - Salvini : accuse non mi toccano - pronto a parlare con Pm : Roma, 23 ago., askanews, - 'Non mi tocca nessuna accusa che mi hanno fatto: se c'è qualche procuratore che mi vuole indagare e interrogare sono pronto anche domattina a spiegare le mie ragioni'. Lo ha ...

Diciotti - nave bloccata a Catania per terzo giorno. Salvini : “Non temo intervento del Colle. Fico? Fa il contrario del M5s” : terzo giorno bloccata al porto di Catania: la nave Diciotti della Guardia costiera italiana ha attraccato in Sicilia ma non ha ancora ricevuto l’autorizzazione a far scendere i 15o migranti presenti a bordo. Nella notte e dopo i numerosi appelli sono stati fatti scendere i 27 minori non accompagnati. Chi si oppone pubblicamente all’accoglienza e alla gestione delle persone in arrivo dalla Libia è il ministro dell’Interno Matteo ...

Nave Diciotti - Salvini : «A bordo sono tutti immigrati illegali - obiettivo è "no way" australiano» : «Il mio obiettivo è il noway australiano: nessun migrante soccorso in mare mette piede in Australia. Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. L?Italia non è più...

Nave Diciotti - Salvini : "Processate me. Cambia l'Italia o il ministro" : Fico: "Le persone devono sbarcare". La replica del vicepremier: "Fai il tuo mestiere". E sfida procura, premier e Capo dello Stato Nave Diciotti, sbarcati i minori. Indagine per sequestro di persona

Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti : "Non temo un intervento del Colle". Il ministro dell'Interno rilancia : "Pronto a farmi interrogare dal pm" : "È agosto, sui giornali si leggono tante cose, non sanno come riempire le pagine. Non temo assolutamente nulla". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5, smentisce le ricostruzioni di stampa sui presunti timori del leader della Lega per un intervento del Colle in relazione al caso della nave Diciotti. Il ministro rivendica la sintonia con il premier Giuseppe Conte: "Lavoro benissimo con il premier Conte, c'è una ...

Salvini : sul caso Diciotti mi autodenuncio - voglio parlare con i pm : 'Se qualche procuratore mi vuole indagare e interrogare, io sono pronto a spiegare le mie ragioni'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite a Rtl 102.5. 'Perché aprire un'inchiesta ...

Salvini : sul caso Diciotti mi autodenuncio - voglio parlare con i pm : "Se qualche procuratore mi vuole indagare e interrogare, io sono pronto a spiegare le mie ragioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite a Rtl 102.5. "Perché aprire un'inchiesta contro ignoti? Io mi autodenuncio, sono qua, sono ministro dell'Interno - ha precisato il vicepremier - e ritengo mio dovere difendere la sicurezza e i confini del nostro ...

Nave Diciotti - Salvini sfida Mattarella : «Se sconfessato - lascio» : di Alberto Gentili Già quaranta giorni fa, quando Matteo Salvini prese in ostaggio nel porto di Trapani la Diciotti, Sergio Mattarella si fece sentire. Era il 13 luglio e il Presidente chiese al ...

Nave Diciotti - Saviano contro Salvini : “Un atto criminale. Il ministro agisce in maniera eversiva” : “Salvini prima o poi raggiungerà la consapevolezza di essere un ministro e che bisogna smettere di essere pagliacci e diventare persone responsabili”. Non si fa attendere la replica di Roberto Saviano a Matteo Salvini. Lo scrittore e giornalista risponde al ministro dell’Interno e lo fa da Riace dove ieri si è recato per incontrare il sindaco Mimmo Lucano. Al termine dell’incontro, Saviano commenta anche la notizia che la Procura di Agrigento ha ...

Nave Diciotti - Salvini sfida Mattarella : «Se sconfessato - lascio» : Già quaranta giorni fa, quando Matteo Salvini prese in ostaggio nel porto di Trapani la Diciotti, Sergio Mattarella si fece sentire. Era il 13 luglio e il Presidente chiese al premier Giuseppe Conte...

Diciotti - sbarcati tutti i minori a bordo/ Ultime notizie - Salvini vs Fico : ipotesi sequestro di persona : Nave Diciotti a Catania: Salvini blocca Toninielli, "no soluzione per 177 migranti a bordo, serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato". Pm Agrigento a bordo(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 08:00:00 GMT)

Nave Diciotti - sbarcati i 27 minori Salvini non molla : "Mi arrestino" : Sono stati sbarcati nella notte i 27 minori non accompagnati che erano a bordo della Nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania da lunedì sera. Dopo una lunga giornata di pressioni e appelli Segui su affaritaliani.it

Diciotti - sbarcano i minori ed è scontro nella maggioranza : "Salvini minaccia dimissioni" : Sono stati sbarcati nella notte i 29 minori a bordo. Duro scontro tra Fico e Salvini, che nonostante il pressing di Conte...

[L'analisi] La Diciotti - gli ostaggi e la guerra totale di Salvini contro tutti. E il rischio di far saltare il governo : Sull'imbarcazione a dettare ordini è il ministero dell'Economia o la Marina Militare, a seconda dei casi, cioè la Difesa. In più, se la Diciotti ha lo status di nave militare, gli ordini possono ...