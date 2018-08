Salute | tosse? Prova con il miele prima di bussare al medico | nuova guida in GB

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 agosto 2018) Hai la? Compra un vasetto didialle porte del tuodi famiglia. E’ questo in sintesi il consiglio rivolto ai pazienti britannici attraverso unastilata per il National Health Service (Nhs), il servizio sanitario nazionale, da esperti del Nice (National Institute for Health and Care Excellence) e della Phe (Public Health England). Il suggerimento è quello direa lenire il disturbo ricorrendo all’automedicazione con prodotti naturali come ilo rimedi erboristici e medicine per la, invece di aspettarsi subito la prescrizione di un antibiotico. Nella bozza della, i cui contenuti sono riportati dal ‘Telegraph’ online, si evidenzia che la maggior parte dei pazienti con unaacuta migliora entro 3 settimane senza alcun medicinale. Gli antibiotici, scrivono gli esperti, dovrebbero essere ...