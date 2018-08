Salute | l’uso quotidiano di sigarette elettroniche raddoppia il rischio di infarto

Salute & Tecnologia : collo dolorante per l’uso del tablet? Le donne le più colpite : Una ricerca dell’Università del Nevada, pubblicata su Journal of Physical Therapy Science, ha rilevato che il cosiddetto “IPad neck” colpisce principalmente le donne, soprattutto le più giovani, e non è questione di tempo passato allo schermo ma piuttosto di postura: si tratta di un dolore al collo, solitamente associato al sedersi senza supporto per la schiena, ad esempio su una panchina o per terra, o piegarsi sul tablet ...