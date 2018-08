Salute | basta una notte insonne per ingrassare e perdere muscolo

ELENA SANTARELLI/ Troppe domande sulla Salute del figlio : "Basta - non rispondo più" : ELENA SANTARELLI sbotta su Instagram: all'ennesima domanda sulla salute del figlio , cambia decisamente tono. "Non sono maleducata, ma l'ho spiegato più volte".(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 19:59:00 GMT)

Estate - Salute : non mettiamo abbastanza crema solare - ecco la dose corretta : Le raccomandazioni sull’utilizzo di creme solari per evitare i danni da abbronzatura sono ormai note: per essere sicuri di avere uno scudo efficace contro i raggi Uva e Uvb è necessario scegliere un prodotto con un buon fattore di protezione (un Spf più alto possibile ma mai sotto il 6); applicare la crema almeno ogni due ore e dopo essere usciti dall’acqua; non dimenticare nessuna zona del corpo (ad esempio fare attenzione alla ...