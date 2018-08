Sabato e domenica a Capannori la ' festa per i bambini del Rwanda

Sabato e domenica San Leo ricorda il conte di Cagliostro : ... dove protagonisti saranno come ormai tradizione gli ineguagliabili Spettacoli Piromusicali , in programma per Sabato 25 e domenica 26 Agosto . Gli Spettacoli Piromusicali Gli ormai celebri ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il crollo di una promessa. A Genova credevamo di avere imboccato la strada verso una città migliore, invece ci troviamo a rimpiangere quella

L'Altro Sabato... di Domenica - Rai Premium omaggia Arbore con Silvia Salemi : L'Altro Sabato.... di Domenica è il titolo scelto per l'omaggio a "L'Altra Domenica" di Renzo Arbore in onda questa sera, venerdì 17 agosto alle 23.55 su Rai Premium e in replica nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 all'1.30 su Rai 1. Diciamo che se avessero scelto una collocazione Domenicale o avessero invertito il titolo con un posizionamento netto di sabato sarebbe stato meglio, ma tant'è. La sostanza in sé non cambia molto, visto ...

Salvini : 'Doveroso lo stop al calcio per Sabato e domenica' : 'sabato è un giorno di lutto nazionale e credo che ogni opinione riguardo un possibile rinvio sia corretta. Per quello che ho patito davanti alla tv, per le scene drammatiche che ho visto, che ...

Iván Fischer e la Budapest Festival Orchestra in concerto Sabato 18 e domenica 19 a Ravello. : La Budapest Festival Orchestra è una delle più grandi storie di successo della scena musicale internazionale, essendo valutata tra le prime dieci orchestre del mondo. La sua figura chiave è il ...

Sulle strade della bellezza - Sabato e domenica concerti a Fossombrone e Mondavio : Pesaro , PU, Prosegue l'iniziativa "Sulle strade della bellezza" organizzata da Confcommercio Pesaro e Urbino: spettacoli , concerti e mostre nei Comuni che hanno aderito al progetto "Itinerario della bellezza'. Due gli appuntamenti per il prossimo week end. sabato 18 agosto alle ore 21 a Fossombrone , Corso ...

MotoGP - GP Austria. Fast&Curious : Marc al Sabato - Jorge la domenica : Le qualifiche di Spielberg: 2 millesimi per Marc Nelle qualifiche di sabato Marquez sigla la sua 49esima pole position in top class con soli due millesimi di vantaggio da Dovizioso: il distacco più ...

Allerta caldo - l’avviso del Ministero della Salute : Sabato e domenica 9 città da bollino rosso [ELENCO] : Nonostante diversi giorni di maltempo, in particolare per il Nord, ma con variabilità anche al Centro-Sud, prosegue il caldo in gran parte dell’Italia. In particolare tra sabato 11 e domenica 12 agosto saranno ben 9 le città da bollino rosso. Ecco i dettagli con il bollettino del Ministero della Salute città per città. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ...

Sabato 11 e domenica 12 agosto la 29edizione della Sagra della Melanzana : Ci sarà inoltre un'area riservata agli stand, dal titolo 'Prodotti Tipici e Artigianali della Tradizione all'Innovazione', spettacoli musicali e la gara del 'miglior piatto'. Non c'è dubbio quindi, ...

Sabato e domenica sono compresi nel conteggio delle ferie? Cosa dice la legge : Sabato e domenica sono da considerarsi dei giorni di ferie compresi nel monte annuo o sono da conteggiare a parte? La legge sull'orario di lavoro - d.Lgs. 66/2003 - nell'articolo 10 stabilisce che ...

Giffoni Teatro - doppio appuntamento Sabato 11 e domenica 12. : In scena: Ciro Girardi, Antonello Cianciulli, Rodolfo Fornario, Antonella Quaranta, Margherita Rago, Patrizia Capacchione e Stefano Schiavone INFO UTILI Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle 21.

Terrinca rivive : Sabato e domenica la rievocazione storica : Allestimenti a tema, nella cornice naturale di case, piazze e vicoli nascosti, mostre, spettacoli, e cibo all'aperto. Evento a ingresso libero, dalle 18 alle 24, organizzato con passione e dedizione ...

