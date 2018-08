Russia-Stati Uniti | colloquio telefonico Lavrov-Pompeo | focus su Siria e rapporti

Stati Uniti - Tesoro annuncia nuove sanzioni alla Russia : Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni alla Russia , accusata di aver tentato di violare la sicurezza USA con cyber-attacchi ed aver fatto affari con la Corea del Nord. Le nuove sanzioni sono ...

"Negli Stati Uniti la Russia è presentata come nemico per battaglia politica interna" - : Secondo il diplomatico russo, questa situazione è legata alla feroce battaglia in corso nella politica interna americana.

Russia-Stati Uniti : ministero Finanze Mosca - risposta a sanzioni prevede sempre meno investimenti in economia Usa : Mosca, 12 ago 16:29 - , Agenzia Nova, - La Russia continuerà a far calare gli investimenti in titoli statunitensi e aumenterà le transazioni nella moneta nazionale, come risposta... , Rum,

Tweet populisti dalla Russia anche sulla politica italiana. Come negli Stati Uniti : In varie occasioni, negli ultimi anni, hanno attivamente rilanciato i contenuti di profili di Twitter in italiano che sostenevano le posizioni dei partiti populisti oggi al governo

Algeria : arrestati in Russia 29 algerini durante i Mondiali : Le autorità russe hanno arrestato 29 cittadini algerini che si trovavano in russia per assistere alle partite dei Mondiali di calcio e che avevano cercato di entrare illegalmente in altri Paesi europei, tra cui Finlandia, Bielorussia e Ucraina. Lo ha dichiarato un portavoce del ministro degli Esteri algerino, Abdelaziz Benali Cherif, citato dall’agenzia di stampa Aps. ”I connazionali sono stati arrestati dalle autorità russe ...

Disgelo fra Stati Uniti e Russia Trump : "Un inizio molto buono" Il dietro le quinte di Helsinki : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinky. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

Vertice Putin-Trump a Helsinki : "nemico è l'Europa"/ Ultime notizie - "rapporti Usa-Russia mai stati peggiori" : Vertice Trump-Putin a Helsinki: oggi l'incontro tra i due presidenti ma per il tycoon americano non ci sono grandi aspettative. Ecco di cosa si discuterà(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:09:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Modric orgoglioso della sua Croazia : “siamo stati la squadra migliore per gran parte dell’incontro” : Il capitano della Croazia ha parlato ai media del proprio Paese dopo la sconfitta in finale contro la Francia, palesando amarezza e orgoglio Una sconfitta che fa male, un colpo duro da digerire soprattutto per quanto visto in campo. La Croazia esce a testa altissima dalla finale dei Mondiali di Russia 2018, dimostrando orgoglio anche dopo questo tremendo ko. AFP PHOTO / Jewel SAMAD / A metterci la faccia non poteva che essere Luka Modric, ...

Russia 2018 - gli organizzatori : "I Mondiali sono stati un vero successo" : Gli organizzatori dei Mondiali 2018 in Russia si mostrano soddisfatti dello svolgimento del torneo, definendolo un "vero successo". "In base alla maggior parte dei feedback che abbiamo ricevuto, i Mondiali sono stati...

Come mostrare la bandiera lgbt in Russia senza essere arrestati : In Russia mostrare la bandiera lgbt può costare l’arresto. Così sei ragazzi hanno indossato le maglie di alcune nazionali di calcio i cui colori richiamano quelli della bandiera arcobaleno, disegnata nel 1978 da Gilbert Baker, mischiandosi tra la gente e immortalando le scene. The Hidden Flag, letteralmente “la bandiera nascosta” è un’idea dell’agenzia pubblicitaria spagnola LOLA Mullen Lowe e ha contribuito a importare nella Russia dei Mondiali ...

Mondiali Russia 2018 - la stampa tedesca svela un clamoroso retroscena : Germania eliminata per colpa della… Playstation : Stando a quanto riportato dalla Bild, i giocatori della Germania avrebbero fatto spesso le ore piccole in Russia, giocando alla Playstation invece di riposare bene per affrontare al meglio le partite Indizi e retroscena, utili per riuscire a capire i motivi della clamorosa eliminazione della Germania dopo la prima fase dei Mondiali di Russia 2018. AFP PHOTO / Luis Acosta / Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, in particolare la ...