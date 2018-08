Ronaldo e il ping pong | Bale e il rugby | ecco tutti i fuoriclasse degli altri sport

Ronaldo e Georgina - shopping di lusso a Milano con assalto dei fan : TORINO ? Il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus è stato il vero colpo di mercato di quest'anno e lo sbarco con aereo privato del campione plurititolato...

Sorpresa a Milano - Ronaldo e la fidanzata Georgina fanno shopping in via Montenapoleone : Pomeriggio di shopping a Milano per Cristiano Ronaldo. Dopo l’allenamento del mattino a Torino, in cui è andato a segno nella partitella a ranghi misti con la seconda squadra, la stella della Juventus assieme alla fidanzata Georgina si è spostata in auto nel capoluogo lombardo, e la coppia non è passata inosservata nel quadrilatero della moda. Decine di passanti si sono fermati per fotografarli mentre passeggiavano, entrando in alcune ...

Come Cristiano Ronaldo può spingere la Juve a fatturare mezzo miliardo : La rovesciata di Ronaldo contro la Juve in Champions League Vincere la Champions League e lo scudetto dei bilanci. L’affare Cristiano Ronaldo-Juventus viaggia su una doppia corsia. Quella sportiva, con l’ossessione della Signora di alzare la terza Champions League (manca dal 1996). E quella economica, con l’investimento più mastodontico della storia del calcio italiano. Ben 357 milioni di euro in quattro anni: 117 per il cartellino, comprensivo ...

Azioni Juventus - prezzo riparte da 0 - 95 euro/ Ultime notizie quotazioni Borsa - Cristiano Ronaldo spinge titolo : Cristiano Ronaldo spinge il titolo Juventus: +5,77% in Borsa. Oggi 11 luglio 2018 il prezzo delle Azioni bianconere parte da 0,95 euro: le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:25:00 GMT)

CRISTIANO Ronaldo ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - sono 2 i motivi che spingono CR7 in bianconero : La JUVENTUS pensa a CRISTIANO RONALDO: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:39:00 GMT)

"I segreti di Cristiano Ronaldo? Pollo - insalata... e ping pong" : Secondo molti appassionati di calcio, al momento Cristiano Ronaldo è il migliore giocatore del mondo. Per arrivare a questo traguardo, negli anni il portoghese ha lavorato duramente. Alla base del suo successo, secondo il suo ex compagno di squadra ai tempi del Manchester United Patrice Evra, ci sarebbero un'alimentazione leggera a base di Pollo e insalata, compensata da una tremenda fame di vincere. Non soltanto sul terreno di gioco, ma in ogni ...