Roma | via crucis tra i cantieri al rientro dalle vacanze La mappa

Al via la vendemmia in Emilia-Romagna : produzione in aumento : Al via in Emilia Romagna la vendemmia, che si apre con il ritorno dei voucher che assicurano al settore uno strumento a bassa burocrazia, agile e flessibile che semplifica le procedure per l’assunzione di manodopera per periodi limitati. Lo comunica Coldiretti regionale annunciando che la vendemmia 2018 in Emilia Romagna segna anche il ritorno alla “normalità” produttiva dopo il crollo quantitativo (–23%) causato dalle bizze meteorologiche del ...

Roma : Entro fine agosto terminati lavori nuova illuminazione sottovia : Roma – Nell’ambito del programma di efficientamento energetico di Roma Capitale sono in corso, e si concluderanno Entro la fine di agosto, i lavori di ammodernamento e trasformazione a LED degli impianti dei sottovia veicolari di Lungotevere Arnaldo da Brescia, Lungotevere Michelangelo, Lungotevere dei Mellini, Lungotevere in Sassia da Largo Giovanni XXIII direzione Lungotevere Gianicolense, Ignazio Guidi e in quelli da piazzale ...

Roma - aggressione omofoba : 'Sei fro**o?' - 21enne picchiato a viale Marconi : Nuova aggressione omofoba a Roma. La denuncia arriva da Fabrizio Marrazzo, responsabile di Gay Center, che chiede un incontro alla sindaca della capitale. 'L'episodio - spiega in una nota Marrazzo - è ...

Miss Addrizza e lotta nel fango - al via a Granarolo Faentino la festa più trash della Romagna : Si beve birra, si cena e sul tardi si assiste a spettacoli che recuperano il gusto , discutibile, , ma tipicamente romagnolo del compiacimento a ciò che c'è di deteriore, grottesco e volgare in senso ...

Roma - la chiusura del Ponte della Scafa manda in tilt la viabilità Ostia – Fiumicino : “Il Ponte rimarrà chiuso a tempo indeterminato”. La riunione tecnica conferma l’allarme improvviso arrivato nella serata di mercoledì. “Le condizioni della struttura appiono molto preoccupanti”, spiegano fonti informali a ilfattoquotidiano.it. Il Ponte della Scafa, unico collegamento diretto fra la frazione Romana di Ostia e il comune di Fiumicino, potrebbe essere a rischio crollo. Così, dopo gli allarmi più o meno urgenti su Ponte e Viadotto ...

Fece il saluto Romano a Marzabotto - gip archivia : “Non aveva idea della gravità del gesto” : Il giudice per le indagini preliminari ha archiviato le accuse nei confronti del giovane calciatore Eugenio Maria Luppi, che dopo un gol in seconda categoria sul campo del Marzabotto, aveva esultato facendo il saluto romano e mostrando ai tifosi avversari una maglietta con la bandiera della Repubblica di Salò.Continua a leggere

Roma : Iniziano lavori su Viadotto Magliana - chiuso notte del 22 agosto : Roma – “Come da programma sul Viadotto della Magliana inizieranno questa settimana i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Per consentire l’allestimento del cantiere e’ prevista la chiusura completa del Viadotto in direzione Fiumicino nella notte tra il 22 e il 23 agosto (dalle ore 22 alle ore 6) e a partire dal 23 agosto fino al 15 settembre il restringimento a una corsia della ...

Allarme Roma : chiusi Viadotto Magliana e Ponte Scafa verso Fiumicino/ Rischio crollo - Salvini : “Raggi agisca” : Roma, chiuso Ponte della Scafa verso l'aeroporto di Fiumicino: decisione presa d'urgenza per motivi di sicurezza, ma il Sindaco protesta. Allarme anche sul Ponte della Magliana(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Roma - alla Magliana la maggioranza in bilico : il M5S spaccato sul viadotto : Il «ponte della discordia» alla Magliana ha aperto la terza crisi di fila in un municipio a guida stellata. Dopo lo scioglimento di Garbatella e Montesacro , VIII e III, poi persi dai grillini alle ...

Marzabotto - archiviato il calciatore dilettante denunciato per apologia del fascismo dopo il saluto Romano : Era il novembre del 2017 quando il calciatore dilettante Eugenio Maria Luppi scese in campo indossando una maglietta della Repubblica Sociale e la esibì sotto la gradinata di Marzabotto insieme al saluto romano dopo aver segnato un gol. Quasi un anno dopo la Procura di Bologna ha chiesto l’archiviazione, poi disposta dal Gip, perché “non c’è reato”. Luppi era indagato per apologia di fascismo, ma “nonostante la diffusione ...

Maltempo - altri alberi caduti a Roma : disagi sulla Nomentana e in via Cassia - traffico in tilt : Ancora Maltempo a Roma. Nelle ultime ore un violento temporale si è abbattuto sulla capitale causando disagi e problemi alla circolazione. sulla Cassia bis all’altezza dello svincolo per il Gra un albero è caduto sulla carreggiata intorno alle 16. Sul posto la stradale. L’albero è stato tagliato e rimosso. Fortunatamente l’incidente non ha fatto registrare feriti. Intervento della Stradale anche sulla carreggiata interna appena ...

